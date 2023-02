La sensation Internet connue sous le nom de Backrooms recevra une adaptation cinématographique via A24

La sensation Internet connue sous le nom de Les arrière-salles obtient une adaptation cinématographique à part entière selon Deadline, avec Kane Parson attaché à diriger. Le jeune de 17 ans est connu pour avoir réalisé sur sa chaîne YouTube des courts métrages d’horreur à images trouvées, qui sont devenus viraux depuis qu’il a commencé la série il y a un an.





Les idées du jeune cinéaste seront adaptées en long métrage par A24, le distributeur de films indépendant connu pour sortir des films qui brisent les normes du cinéma traditionnel. Quelques-uns de leurs films d’horreur emblématiques incluent Héréditaire, Le Phare, et Sainte Maud.

Parsons aura l’aide de plusieurs producteurs chevronnés, dont Shawn Levy et James Wan. Le scénario sera écrit par Roberto Patino, qui a déjà travaillé sur Westworld, fils de l’anarchie, Principal suspect, et Banque coupée. Aucun membre de la distribution n’a encore été annoncé.

Quelles sont les backrooms ?

Pixels Kane

L’idée des « backrooms » est née en 2019 avec un message d’un utilisateur anonyme sur 4chan, un babillard électronique. C’est une dimension alternative composée de couloirs et de pièces sans fin, avec des lumières fluorescentes toujours bourdonnantes, du papier peint jaune pâle et de la vieille moquette. Ils sont pour la plupart vides et peu peuplés d’objets du quotidien qui semblent inquiétants compte tenu de leur cadre, tandis que des créatures sans nom errent dans les couloirs.

L’idée a été élargie depuis lors, avec des histoires courtes et des vidéos publiées sur divers sites, par divers utilisateurs. Il existe même plusieurs jeux vidéo courts basés sur l’idée, publiés par différents développeurs indépendants.

L’interprétation la plus emblématique et la plus complète des « backrooms » est sans doute la série YouTube créée par Pixels Kane, qui a engendré seize vidéos totalisant plus de 100 minutes d’horreur de séquences trouvées. Cela commence par un jeune caméraman transporté dans une autre dimension tout en filmant un film d’horreur à petit budget avec ses amis. Il garde sa caméra allumée alors qu’il explore les coulisses et tente de s’échapper, dans une technique de tournage connue sous le nom de « séquences trouvées » où le public peut voir à travers les yeux d’une caméra qui est réellement présente dans le décor.

La technique de tournage « found footage » a été popularisée par Le projet Blair Witch en 1999, et des films similaires incluent Cloverfield, activité paranormale, et la chronique.

Les arrière-salles Le film n’a pas encore de titre officiel et aucune date de sortie n’a été révélée. Kane Parsons dirigera, le scénario étant écrit par Roberto Patino. Le film sera produit par Atomic Monster et 21 Laps, et A24 et Chernin Entertainment devraient financer le film.

Vous pouvez regarder la première vidéo Backrooms de Kane Pixel ci-dessous :