La science prévient qu’un nouveau virus mortel arrive

En novembre de l’année dernière, lors de la 73e réunion de l’Assemblée mondiale, des experts ont appelé l’humanité à se préparer à une nouvelle pandémie. Cependant, des scientifiques néerlandais ont révélé que les principales sociétés pharmaceutiques ne sont pas prêtes à relever de tels défis.

Il y a deux ans, l’OMS a prédit que dans un proche avenir, le monde serait confronté à une nouvelle infection virale dangereuse. Les experts ont souligné un type de grippe aviaire et n’ont pas exclu les coronavirus.

En 2018, pratiquement personne au monde n’a créé de vaccins ou de médicaments contre le coronavirus, ce qui a attiré l’attention d’experts aux Pays-Bas après avoir analysé l’activité de recherche des plus grandes sociétés pharmaceutiques. En fin de compte, la plupart des pays ont fini par ne pas être préparés à la propagation accélérée du SRAS-CoV-2.

Les leaders de l’industrie pharmaceutique mettent au point des vaccins et des traitements contre seulement six des 16 infections que l’OMS a signalées comme potentiellement pandémiques. Il s’agit des infections à Ebola, Zika, chicungunha, fièvre hémorragique de Marburg, entérovirus et Covid-19. Pour des raisons évidentes, la plupart des forces sont désormais déployées pour lutter contre le nouveau coronavirus.

Jusqu’à 75% des personnes meurent

Selon les calculs d’experts néerlandais, le virus le plus dangereux de ceux qui ne reçoivent pas suffisamment d’attention est le virus Nipah. La maladie peut se développer sans symptômes, mais elle peut également provoquer des syndromes respiratoires sévères et une encéphalite mortelle.

Selon diverses données, 40 à 75% des personnes infectées meurent, tandis que dans 20% des personnes récupérées, des crises, des changements de personnalité et d’autres conséquences neurologiques sont enregistrées.

Ce virus a été détecté pour la première fois en 1998 chez plusieurs agriculteurs dans l’un des États malais. Les experts ont révélé que l’infection était survenue après un contact avec des personnes avec des porcs infectés, qui, à leur tour, avaient mangé des dattes avec des résidus d’urine de renards volants – des chauves-souris qui sont naturellement porteuses du virus.

Par la suite, deux flambées majeures ont été enregistrées au Bangladesh et en Inde au début des années 2000. De plus, en Inde, il y a eu des cas de transmission du virus d’une personne à une autre.

Il n’y a toujours pas de traitement pour le virus dangereux. L’année dernière, des scientifiques américains ont écrit sur un vaccin recombinant sur la base d’un traitement contre la rage, mais il n’est pas certain que le vaccin soit sûr.

Le danger est proche

En août 2020, des informations ont révélé que 37 Chinois étaient infectés par le virus SFTS (dans l’acronyme en anglais), dont sept sont décédés. La plupart avaient une forte fièvre, une toux, des vomissements et de la diarrhée. Certains ont développé une défaillance multiorganique qui a conduit à la mort.

Selon des évaluations d’experts, la létalité du virus SFTS se situe entre 12 et 30%. Le virus peut être transmis entre humains, mais avec un contact très étroit, par le sang ou le mucus. Il n’y a pas de traitement ni de vaccin spécifique.

Maladie endémique, pour l’instant

En janvier et février 2020, les résidents de 26 des 36 États du Nigéria ont commencé à se plaindre de maux de tête et musculaires, de fièvre élevée, de conjonctivite et de maux de gorge. Certains d’entre eux avaient des éruptions cutanées et des convulsions. Les médecins ont diagnostiqué la fièvre de Lassa, une infection dangereuse causée par un membre de la famille des arénavirus. L’épidémie a été stoppée assez rapidement, mais 70 personnes sont mortes. Au total, près de 500 cas d’infection ont été enregistrés en deux mois.

Bien que la fièvre de Lassa soit considérée comme endémique, c’est-à-dire qu’elle ne traverse pas les frontières de l’Afrique, l’OMS a désigné son agent pathogène et d’autres virus de cette famille comme représentant un niveau élevé de danger de pandémie. Il a été démontré qu’ils se propagent parmi les personnes, alors que leur létalité peut atteindre 50% en cas de maladie grave.

Bien que certaines des infections à adénovirus soient traitées avec des médicaments antiviraux, il n’existe toujours aucun remède contre la plupart d’entre elles. Ce qui est plus grave, c’est qu’il n’y a pas de vaccins contre aucun d’entre eux, et les grandes sociétés pharmaceutiques n’envisagent pas de les créer.