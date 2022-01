La scène supprimée d’Eternals présente une conversation historique entre Sprite et Dane Whitman

Une scène supprimée de Marvel Éternels a été partagé en ligne par l’IGN. La scène présente Sprite (Lia McHugh) et Dane Whitman (Kit Harington) dans un musée discutant des antiquités du passé.

Tout au long du clip, Sprite fait référence à de nombreuses choses de son passé. Elle transforme l’un des fossiles en déviant, dit que la statue de Thena (Angelina Jolie) est une représentation inexacte et confirme même son propre pouvoir d’illusion à Whitman. Cependant, Whitman, ignorant qui sont les Eternals, ne la croit pas et fait référence à sa propre compréhension de ce que ces artefacts de musée représentaient dans l’histoire. Comme nous l’apprendrons plus tard, Sprite dit la vérité.

Cette rencontre est intéressante car Sprite est si ouverte sur sa propre identité. Il est logique que Whitman soit si ignorant de ce qu’elle dit puisqu’il n’a aucune idée de qui sont les Éternels, même s’il sort avec Sersi (Gemma Chan). Sprite lui donne même quelques conseils relationnels, affirmant que Sersi n’en a toujours pas fini avec son ex-petit ami, Ikaris (Richard Madden), et qu’ils ont rompu « il y a des siècles », ce qui est littéralement vrai.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

On ne sait pas pourquoi cette scène a été coupée car elle donne à Sprite plus de personnalité et à Whitman plus de temps d’écran, mais néanmoins, elle n’a pas dépassé le sol de la salle de montage. Whitman devrait avoir plus de temps d’écran à l’avenir car il a été confirmé qu’il était le chevalier noir du MCU dans une scène post-crédit. Eternals dure déjà plus de deux heures et demie et il y a certainement d’autres scènes qui ont également été coupées.

Éternels arrive sur Disney + le 12 janvier







Cette scène supprimée vient peu de temps avant Éternels devrait sortir sur Disney + le 12 janvier. Réalisé par Chloe Zhao, Éternels se concentre autour d’un groupe d’êtres immortels créés par des célestes pour protéger la Terre des créatures dangereuses connues sous le nom de déviants. Couvrant des siècles d’histoire humaine, les Éternels protègent l’humanité de cette menace, cependant, il leur est interdit de s’immiscer dans les conflits humains, y compris le combat des Avengers contre Thanos. Le film présente de nombreuses menaces cosmiques et galactiques pour la galaxie qui pourraient plus tard devenir des problèmes pour les héros les plus puissants de la Terre.





Malgré une réaction majoritairement positive du public, le film a reçu des critiques mitigées de la part des critiques avec 47% sur Rotten Tomatoes, le score critique le plus bas pour un film de l’univers cinématographique Marvel. Toujours, Éternels a bien fait au box-office, rapportant plus de 400 millions de dollars dans le monde.

Membres de la distribution supplémentaires pour Éternels comprend Kumail Nanjiani, Salma Hayek, Don Lee, Barry Keoghan, Lauren Ridloff et Brian Tyree Henry.





La fuite de la scène post-crédit d’Eternals révèle un énorme spoiler de casting de pop star La première d’Eternals semble avoir conduit à une fuite de casting qui voit le frère d’un méchant bien connu de Marvel rejoindre le MCU

Lire la suite





A propos de l’auteur