La scène post-crédit de Black Adam fuit avec un énorme spoiler DCEU

AVERTISSEMENT: Cette histoire contient des SPOILERS MAJEURS pour Black Adam et l’avenir du DCEU.





Il n’est pas inhabituel que les scènes post-crédit de grands films fuient en ligne peu de temps après une sortie en salles, mais les derniers instants de Dwayne Johnson Adam noir le film a trouvé son chemin en ligne une semaine entière avant la date de première officielle du film lui-même. De plus, il apporte un énorme spoiler qui pourrait retirer un peu de vent des voiles du film de bande dessinée. Lisez la suite avec prudence si vous souhaitez éviter les détails.

Au cours des deux dernières semaines, il y a eu de nombreuses rumeurs sur Internet suggérant qu’Henry Cavill redeviendra bientôt Superman, et que la première de ses nouvelles apparitions serait dans Adam noir. Maintenant, la scène post-crédits divulguée a révélé qu’il ne s’agissait plus d’une rumeur et que l’homme d’acier fait son retour sur grand écran pour défier Black Adam et organiser une énorme future confrontation entre les deux.

Bien que Twitter ait fait de son mieux pour supprimer les vidéos, il est bien connu qu’une fois quelque chose sur Internet, il est presque impossible qu’il disparaisse complètement, et les images ont maintenant trouvé leur chemin sur TikTok et d’autres sites de partage de vidéos. Le balayage pour essayer de supprimer les images suggère que Warner Bros. Discovery a déposé une plainte pour atteinte aux droits d’auteur afin de bloquer les vidéos contenant la scène divulguée, mais le contenu de la vidéo est toujours disponible et disponible dans de nombreux endroits.

En ce qui concerne la scène divulguée elle-même, le retour tant attendu de Superman d’Henry Cavill se produit avec le puissant héros émergeant d’un nuage de fumée et s’approchant de Black Adam, commentant: « Cela fait un moment que personne n’a rendu le monde aussi nerveux. »





La réunion de Black Adam et Superman a été taquinée dans la League of Super-Pets de DC

Images de Warner Bros.

Bien que les nouvelles de cette scène post-crédits ne surprendront personne, il convient également de rappeler qu’il y avait une allumette de cette venue cachée à la vue de tous dans la scène post-crédit du long métrage d’animation, Ligue des super-animaux de compagnie de DC cet été. Cette scène mettait en vedette Black Adam se dirigeant vers un face-à-face avec Superman, mais en raison de circonstances imprévues, les deux ne se sont jamais battus. Il semble maintenant que la paire partagera le temps d’écran dans l’arène d’action en direct du DCEU dans le futur – quelque chose auquel Johnson avait déjà fait allusion. Il a dit précédemment :

« Nous ne pouvons pas y aller tout de suite. Maintenant, nous sommes arrivés à un endroit formidable où nous avons livré pour le public. Et quand je dis » nous écoutons le public « , ils savent que nous le pensons. Et quand nous disons « nous construisons l’univers DC », nous le pensons. C’est ce que nous voulons dire. Et quand nous disons « bienvenue à la maison », vous savez de qui je parle.

Quand et comment Black Adam et Superman se rencontreront encore, mais avec des rumeurs suggérant qu’Henry Cavill a également filmé des scènes pour l’année prochaine Le flashet le PDG de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, expliquant qu’un plan décennal est mis en place avec Black Adam potentiellement au centre de celui-ci, le DCEU pourrait enfin être sur le point de trouver ses marques dans les années à venir.