La scène des crédits de fin de Marvel Eternals donne des indices massifs sur les personnages de la phase quatre du MCU

de Marvel Éternels a finalement atterri dans les cinémas et il s’avère que ces rumeurs sur l’entrée de Harry Styles dans le MCU sont vraies.

Éternels voit un tout nouveau groupe de super-héros entrer dans le MCU, dont la féroce guerrière Thena, jouée par Angelina Jolie, et le tout-puissant Ikaris, joué par Le garde du corpsc’est Richard Madden.

C’est à vous de décider cependant. Une chose sur laquelle je pense que nous pouvons tous être d’accord est le fait qu’il contient des indices incroyables pour le prochain film.

Marvel’s Eternals a-t-il une scène de générique de fin?

Les films Marvel sont connus pour leurs scènes de générique de fin et Éternels ne fait pas exception. Alors oui, il y a bien une scène de générique de fin et dans celle-ci, on nous présente non pas un, pas deux, mais quatre nouveaux personnages dans la phase quatre du MCU.

Salma Hayek dans Éternels. (Crédit : Marvel)

La scène du générique de fin d’Eternals présente quatre nouveaux personnages

Avertissement : alerte de spoilers Eternals.

Vous aurez certainement envie de rester à la fin de Éternels pour rencontrer les quatre nouveaux personnages surhumains qui devraient figurer dans un prochain film Marvel. Une certaine star de One Direction fait partie des nouveaux membres de la distribution.

Harry Styles entre dans le MCU en tant que Starfox

L’ancienne star 1D est sur le point d’entrer dans le MCU sous le nom d’Eros of Titan – alias Starfox.

Pendant la scène du générique, qui reprend quelque temps après les événements de Éternels, Druig, Makkari et Thena quittent la Terre dans leur vaisseau spatial à la recherche d’autres Éternels disparus.

Soudain, ils entendent un bruit et un portail s’ouvre, révélant une petite créature ressemblant à un gobelin (Pip le troll) et derrière lui, Styles, qui s’annonce comme Eros de Titan. Il dit aux Eternals qu’il connaît leur plan et révèle où ils peuvent trouver d’autres Eternals manquants.

Dans les bandes dessinées, Starfox est le fils des Eternals A’Lars et Sui-San et le frère de Thanos. Il est la base d’Eros, le dieu de l’amour et est décrit comme moins sérieux que les autres personnages de Marvel. Même s’il se battra en cas de besoin, il préférerait voyager dans la galaxie, courir les femmes. Naturellement en tant que base du dieu de l’amour, son pouvoir peut faire tomber les gens amoureux – ou amoureux de lui.

Pip le troll entre dans le MCU

Comme mentionné, l’arrivée de Starfox via le portail est annoncée par un personnage semblable à un gobelin appelé Pip le troll.

Contrairement à d’autres personnages, Pip est entièrement généré par ordinateur et il n’a pas été confirmé qui l’exprimera.

Selon les bandes dessinées, Pip n’est pas né troll, mais il en est devenu un après une soirée à boire avec certains. Pip possède des pouvoirs magiques dans le MCU, qu’il a acquis au fil du temps, y compris la capacité de se téléporter (comme le montre le générique de fin).

Kit Harington entre dans le MCU en tant que Dane Whitman alias Black Knight

Bien que Dane Whitman de Harington ait été présenté dans un rôle de soutien pendant le film, le générique de fin laisse entendre qu’il y a plus dans son histoire.

Pendant le générique de fin, on peut voir Dane arpentant son bureau, se préparant à ouvrir une mystérieuse boîte sur son bureau. Des chuchotements peuvent être entendus lorsqu’il l’ouvre et une épée magique indiquant « La mort est sa récompense » apparaît.

Dans les bandes dessinées, la lame d’ébène est une épée magiquement enchantée qui donne au porteur des pouvoirs incroyables, notamment la capacité de couper n’importe quel objet, de dévier la magie et de les protéger de la mort. Mais cela a un prix élevé et le propriétaire finira par avoir envie de mort et d’effusion de sang.

Mahershala Ali entre dans le MCU en tant que Blade

Last but not least, Mahershala Ali fait ses débuts en MCU dans le Éternels générique de fin en tant que Blade. Ali a été choisi pour la première fois pour jouer le personnage en 2019 et son film n’a pas encore de date de sortie, il semble donc que Marvel ait rassuré les fans avec cette décision qu’un Lame le film arrive.

Il s’avère que la voix que Dane Whitman peut entendre lui chuchoter lorsqu’il ouvre la boîte est celle de Blade et l’épée lui appartient. Dans Marvel Comics, tous deux étaient membres de l’équipe de super-héros MI-13 de Captain Britain et il semble que de grandes choses se passeront pour ces deux personnages dans les prochains films MCU.