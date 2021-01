La scène Bridgerton qui a failli ruiner la reine Elizabeth II

Bridgerton s’est démarquée depuis sa première sur l’écran Netflix avec une intrigue convaincante, de bonnes performances et un cadre parfait de la régence anglaise. Ce qui a été montré au public était un travail acharné qui, cependant, n’était pas sans inconvénients: Chris Van Dusen, showrunner, a révélé la scène de la série qui a presque ruiné la reine Elizabeth II elle-même. Inhabituel!

Le producteur a rappelé le tournage de la série qui s’est déroulé dans d’imposants châteaux anglais. Même certains des lieux étaient les mêmes que des productions comme The Crown, Pride and Prejudice ou Tomb Raider. L’un des emplacements choisis était Maison Lancaster, une maison de 1825 gérée et dirigée par le Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement.

Là, la scène a été enregistrée où Simon a dit à Daphné une phrase qui est restée dans la mémoire des fans: « Rencontrer une belle femme est une chose, mais trouver sa meilleure amie dans la plus belle femme est quelque chose de complètement différent ». Sur Netflix, cette séquence avait l’air parfaite, mais Van Dusen a avoué le problème qu’il avait eu lors de son enregistrement.

Bridgertone: la scène qui a failli ruiner la reine Elizabeth II sur le plateau

« Nous avons eu très peu de temps pour filmer cette scène avant que Sa Majesté (la royale) n’ait besoin de l’espace à Lancaster House, à Londres. »Il a expliqué sur son compte Twitter la ruée vers la présence immédiate du monarque. Heureusement, la scène s’est déroulée comme prévu et le lieu a été livré dans les délais.

Selon son site officiel, Lancaster House « Il dispose d’une grande variété de salles et d’un grand jardin, l’endroit idéal au centre de Londres pour des réunions, des conférences et des divertissements ». De plus, c’était la scène à tourner BBC Churchill at War, Sherlock Holmes: One Piece d’ombre, le discours du roi et La Couronne.