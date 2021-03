La saison de la liste noire décompose le principal Cliffhanger de la finale, taquine plus de réponses à venir sur l’identité de Red

La liste noire renouvelée pour la saison 7 Le post qui va avec contient d’énormes spoilers pour la finale de la saison 6 de The Blacklist.

Ce ne serait pas une distorsion de dire que The Blacklist a présenté la mère de tous les virages dans sa finale de la saison 6.

Après avoir longtemps posé une question sur le fait que la mère de Liz, Katarina Rostova, pourrait malgré tout être en vie, l’émission NBC a introduit une forte réaction à cette question vendredi: Katarina est vivante et vous n’aimeriez pas vraiment la croiser.

À la fin de l’heure, Red a un aperçu des allées et venues de Katarina avec l’aide d’un inconnu plus bizarre qui semble connaître Red, Katarina, Dominic et Liz, malgré la façon dont ce paria n’a jamais été perçu pendant la scène. Après avoir découvert que Katarina se rangeait à Paris, Red s’y est rendu rapidement et il l’a arrêtée alors qu’elle marchait dans une rue sereine vers le soir.

Red comprit que la rencontre avec Katarina n’était pas sécurisée, et il l’a tellement incitée, mais ils se sont invités en tout cas avec un baiser vigoureux – c’est-à-dire jusqu’à ce que Katarina coupe Red avec une aiguille, le laissant inconscient en quelques minutes. Un véhicule s’est alors arrêté près de Katarina, deux hommes sont descendus et ont tiré le corps mou de Red dans le véhicule, et ils sont partis.

Ailleurs dans l’heure, le groupe a finalement bouleversé le plan de match d’Anna McMahon, qui consistait à tuer l’autre significatif du président Diaz, vu que la Première Dame prévoyait de s’ouvrir au monde sur des preuves dénonçant le POTUS.

Depuis un bon moment, comment aviez-vous l’intention de ramener Katarina avec le sac mixte général en tant que personnage actuel? Était-ce quelque chose que vous aviez comme première préoccupation toute la saison ou peut-être plus tôt?

Si vous regardez la saison en arrière, il est fort probable que nous allions plus clairement. C’est quelque chose que nous avons expliqué tout au long de la saison. Il y a plus de demandes concernant Katarina Rostova, et de préférence nous avons eu tendance à [some of them] d’une manière brillante dans l’épisode 19

La liste noire Saison 6 L’une des théories fondamentales que j’ai vues des lecteurs – que vous avez peut-être aussi vues des fans – comme l’incertitude selon laquelle le véritable personnage de Red est Katarina Rostova, et il a été la mère de Liz tout ce temps.

J’adore examiner l’ensemble des contenus des fans, les théories et ce qui se trouve sur Twitter. J’applaudis à la lumière de connaître la réaction appropriée et de voir toutes les spéculations qui existent.

Je dirais qu’en tant que personne qui ne jette pas un coup d’œil à ce que les gens disent sur le Web en ce qui concerne l’émission – votre demande était faite au hasard que nous décrivions l’histoire comme des besoins, en aucune façon sur les hypothèses, et je pense vraiment que la réaction appropriée est non.

Nous avions toujours réfléchi à ce qu’était l’histoire, et nous ne nous en sommes pas vraiment éloignés en utilisant tous les moyens. C’est fondamental pour la raison pour laquelle, de manière fiable, nous avons eu le choix de donner des réponses authentiques et réelles que le groupe a eu l’alternative d’apprécier.

Ce n’est pas une sorte de pensées douteuses – des bases solides et certifiables pour le groupe qui leur a permis de sentir que nous ne reculons pas, nous ne donnons pas ces fausses déclarations ou ces proclamations trompeuses. C’est fondamental pour ce qui les a garantis dans le sujet de son caractère certifié.

La description ne répond jamais à ce que nous voyons sur le Web. Les spéculations ne conduisent jamais vraiment à rien.

Nous devons examiner la scène où Red est en train de converser avec ce paria inconnu sur le siège. Ce sont tous les deux des informations qui révèlent que peut-être l’histoire illustrée par Dominic pour Liz, sur qui est vraiment Red, n’était pas une histoire totalement exacte. Est-il assuré de dire que le personnage de Red n’a pas été découvert et qu’il y a plus de réactions à venir dans la saison 7?

Il est légitime dans cette scène que le plus étrange dit: «Pourquoi Dom aurait-il choisi de raconter cette histoire?» C’est un aperçu de notre salutation qu’il y a des gens qui se demandent si c’était [a real story]. Les gens peuvent le démêler comme suit: «Était-ce l’occasion idéale de décrire l’histoire certifiée?» ou « Dirait-il qu’il choisissait de raconter une histoire qui était, en toute honnêteté, bidon? »

J’avais vraiment besoin de voir que lorsque Katarina a vu Red pour la première fois à Paris, elle l’appelait «Raymond». Elle ne l’appelait pas «Ilya» ou un autre nom. Peut-être que je me lance dans la localisation des chercheurs de cascades, mais serait-il approprié pour nous de reconnaître cela comme un indice en ce qui concerne le vrai personnage de Red?

Spader dit de manière fiable – ce avec quoi Jon et moi sommes d’accord – est que celui que Red est vraiment, il est maintenant Raymond Redding. Quel que soit le caractère qu’il a eu auparavant, il est Raymond Redding ton, et tout individu qui le reconnaîtrait même à ce moment-là comprendrait que c’est son caractère authentique.

