La saison 6 de Rick et Morty en pause de quelques semaines

Mauvaise nouvelle pour tous ceux qui attendent avec impatience de savoir ce qu’il adviendra de Rick et Morty dans sa sixième saison, car natation adulte vient d’annoncer que »Rick et Morty » s’arrêtera pendant les six prochaines semaines, en créant un nouveau chapitre le 20 novembre 2022.

Dans le message publié sur le Twitter officiel d’Adult Swim, on peut lire: » Veuillez utiliser ce temps pour élargir votre esprit afin de vous préparer pour le reste de la saison. « Rick et Morty » reviendront le 20 novembre. Bien que l’on puisse penser que cette pause est due au manque d’épisodes, les producteurs Scott Marder Oui james siciliano ont confirmé que ce n’était pas le cas.

En fait, la série »Rick et Morty » prépare déjà deux futures saisons, Marder promettant qu’il y aura une nouvelle saison chaque année. « Nous avons une quantité incroyable », a expliqué Siciliano. « Je ne sais pas de quoi nous pourrions parler, mais en termes de production, nous avons la saison 6 sur le point d’être diffusée et la saison 7 en cours de production. De plus, nous avons déjà la salle des scénaristes pour la saison 8 en cours. »

Il a également été révélé que la saison 6 de Rick et Morty amènera le récit de la série dans une nouvelle direction. Cette décision a été prise parce que la finale de la saison 5 a conclu plusieurs fils de l’intrigue de longue date de l’émission jusqu’à ce point.

« 510 a été une excellente finition », a-t-il déclaré. « Cela nous a laissé beaucoup de devoirs et beaucoup à faire. J’ai l’impression que cela ferme un livre, mais en ouvre un nouveau en même temps. Il y avait un danger clair et présent qui était toujours là et qui a naturellement surgi coïncidant avec Evil Morty pour commencer la seconde moitié d’une plus grande histoire.

Le créateur de »Rick et Morty », Dan Harmona depuis confirmé qu’Evil Morty a toujours un rôle à jouer dans l’histoire plus grand que lui, malgré la sortie apparente du personnage dans la finale de la saison 5. Cela dit, il a également averti les fans qu’Evil Morty ne reviendra pas nécessairement bientôt.

La saison 6 de Rick et Morty reviendra le 20 novembre 2022.