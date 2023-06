La saison 5 de Stranger Things répondra à beaucoup de questions selon Finn Wolfhard

La fin est proche pour Choses étranges. La série Netflix acclamée par la critique, qui a fait ses débuts avec de faibles attentes en 2016, est rapidement devenue l’une des plus grandes icônes de la plateforme de streaming, et les fans ne peuvent pas attendre le cinquième et dernier épisode, qui devrait arriver en 2024 ou même plus tard en raison de la grève de l’écrivain. .





Après des deuxième et troisième parties pas si bien accueillies, la série est revenue en 2022 avec son quatrième opus et a complètement surpris le public et les critiques, revenant à ses racines et présentant enfin le vrai méchant derrière tout ce qui se passe dans Upside Down et donc à Hawkins.

Cependant, les épisodes les plus récents ont laissé de nombreuses questions sans réponse, notamment concernant Vecna ​​de Jame Campbell Bower. Heureusement, la nouvelle saison répondra à bon nombre de ces questions et offrira une fin satisfaisante, ou du moins c’est ce que Finn Wolfhard a révélé dans une interview avec Collider :

« Eh bien, je pense que cela répond à une quantité insensée de questions sur la tradition de Stranger Things, la construction du monde. Je pense que beaucoup de gens seront heureux de revenir – C’est la dernière saison, donc nous voulons en quelque sorte revenir aux racines de la raison pour laquelle le spectacle était si spécial en premier lieu, et pourquoi la dynamique est si spéciale dans le première place, et en quelque sorte y revenir. Ça va être vraiment excitant. Je suis ravi, évidemment, de revenir en arrière et de le tourner. Je pense que ça va être très triste, mais je suis aussi juste excité, en tant que fan, d’y entrer, et j’ai hâte de voir où tout le monde – je ne savais même pas encore comment ça se terminait, vraiment. Je n’ai lu que les trois premiers, donc on verra. Mais oui, je suis ravi de voir où vont tous les voyages des personnages.

L’avenir des choses étranges

Au-delà de la saison 5, qui mettra en scène l’ultime bataille entre Vecna ​​et toute l’armée de l’Upside Down contre les protagonistes, Netflix ne veut pas laisser Choses étranges aller et ils veulent continuer à étendre l’univers avec de nouvelles retombées.

Une série animée en est déjà à ses débuts. Bien qu’aucun détail n’ait été révélé à ce sujet, la rumeur veut qu’il se déroule dans une ville ou même un pays différent, et sera en fait une histoire dans le même univers mais n’inclura aucun des personnages principaux de la série originale. Eleven était l’un des personnages qui aurait pu avoir sa propre série, mais il a été confirmé que cela n’arrivera pas du moins pour le moment. Mais il y a beaucoup d’autres personnages qui pourraient être intéressants à explorer comme Hopper, l’un des favoris des fans pour avoir une préquelle.

Eddie Munson, joué par Joseph Quinn, a été l’une des plus grosses surprises de la saison 4 et même si son personnage est mort, les fans aimeraient le revoir. En fait, un roman à venir explorera la vie d’Eddie avant les événements de la série, ce serait donc une autre bonne histoire à adapter à l’écran à l’avenir.