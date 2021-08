La saison 5 de Rick et Morty pourrait bientôt être interrompue si un rapport récent est publié !

– Publicité –



Rick et Morty La saison 5 pourrait bientôt être interrompue si un rapport récent est vérifié! Adult Swim a fait son chemin à travers la cinquième saison de la série animée préférée des fans, et elle terminera bientôt son huitième épisode avec sa prochaine nouvelle version. Il semble que l’attente pour voir les deux derniers épisodes de la série va être plus longue qu’on ne le pensait initialement. Il y aura probablement une pause entre les épisodes 9 et 8, ce qui pourrait entraîner non seulement une attente plus longue, mais également deux semaines ou plus.

Il a été révélé précédemment que la saison 5 de Rick & Morty ferait une pause le dimanche 15 août prochain. Le spectacle sera dominé en partie par la finale de la saison 2 de Tuca & Bertie et un marathon. Mais, une nouvelle liste de programmes repérée @swimpedia sur Twitter montre également qu’il n’y aura pas de nouvel épisode de Rick & Morty le dimanche 22 août. Entre les épisodes 8-9 de la saison 5, il y aura au maximum deux semaines d’attente.

Bien qu’il n’ait pas encore été confirmé si Rick ou Morty manqueront deux dimanches de suite et qu’aucune raison n’a été donnée, les fans espèrent que cela signifie qu’il y aura éventuellement une finale de la saison en deux parties. Compte tenu de la pause de plusieurs mois entre le premier et les cinq derniers épisodes de la saison 4, cette interruption ne semble pas trop grave en comparaison.

Cette saison, Rick et Morty sont confirmés pour les saisons 6 et 7. La saison 7 termine sa partie d’écriture. Il y a beaucoup plus d’épisodes et de nouveaux courts métrages de plus de créateurs. Bien que l’attente puisse être douloureuse, les fans peuvent être rassurés sachant qu’il y aura beaucoup de nouveaux épisodes au fil des ans.

De plus, il n’est pas clair si la pause se terminera après seulement deux semaines. Nous le saurons bien assez tôt, car Rick et Morty diffuseront leur prochain épisode sur Adult Swim le dimanche 8 août à 23 h 00 HNE. Que pensez-vous de Ricky faisant une pause dans la saison 5? Comment trouvez-vous la nouvelle saison ? Laissez-nous vos commentaires sur la saison! Vous pouvez même me contacter directement à propos de tout ce qui est animé et d’autres trucs sympas @Valdezology sur Twitter !