La saison 4 de Stranger Things, le volume 2, pourrait ne pas être complète pour les téléspectateurs de Netflix aujourd’hui

Le volume deux de la saison quatre, qui comprend un épisode exceptionnel de deux heures et 18 minutes, a atterri sur Netflix à 8 heures du matin aujourd’hui (1er juillet) pour les abonnés britanniques et à 12 heures du matin pour ceux de l’autre côté de l’étang aux États-Unis.

Il a déclaré: « Pour info, les #dufferbrothers m’ont dit qu’ils avaient terminé un tas de plans VFX sur #StrangerThings4 épisode neuf ce matin et les avaient téléchargés sur le serveur @netflix, donc si vous regardez l’épisode à 2 heures du matin ce soir, vous ne verrez peut-être pas les derniers plans. Mieux vaut dormir et se réveiller et ensuite regarder.

« J’espère que c’est en quelque sorte le sens, car c’est une saison plus sombre et les enfants ne sont plus des enfants. Et il y a une sorte de sentiment inquiétant que les choses pourraient ne pas bien se passer. Maintenant, qu’ils le fassent [die] ou pas, vous devrez regarder. »