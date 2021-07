La saison 4 de Stranger Things arrive bientôt et sera plus grande que jamais, promet le producteur

Une date de première pourChoses étranges La saison 4 approche à grands pas selon le producteur de la série Shawn Levy. Depuis ses débuts sur Netflix en 2016, Choses étranges est devenu l’une des offres les plus populaires du streamer. Plusieurs années plus tard et trois saisons plus tard, la série est plus populaire que jamais et les fans du monde entier meurent d’envie de savoir quand la saison 4 sortira. À ce stade, nous n’avons vu aucun nouvel épisode depuis juillet 2019.

« Pour affirmer l’incroyablement évident, cela fait bien, bien, bien, bien trop longtemps, et ça arrive », Shawn Levy dit de la saison à venir, via Variety. « Cela arrive assez tôt. Et quant à savoir quand exactement cela sera annoncé – très bientôt. »

Bien sûr, la pandémie de 2020 a joué un grand rôle dans le recul de la première de Stranger Things saison 4, comme elle l’a fait la plupart des autres séries télévisées et films en développement l’année dernière. Même ainsi, la longue attente de la saison 4 a tout autant à voir avec la plus grande portée que le Choses étranges l’équipe avait en tête pour les nouveaux épisodes. Levy promet que ce sera tellement plus gros que tout ce que nous avons vu au cours des trois premières saisons.

« J’ai tourné en Lituanie juste avant la pandémie. Nous avons tourné en Géorgie, en Lituanie et au Nouveau-Mexique, il suffit donc de dire que la saison 4 est tentaculaire », a-t-il ajouté. « C’est visuellement et narrativement très ambitieux, beaucoup plus ambitieux que les trois saisons précédentes. Le retard est dû en grande partie à COVID et au rythme auquel nous devons travailler pour le faire en toute sécurité, mais il se trouve aussi que c’est la saison que nous a choisi d’aller beaucoup plus grand. C’est l’ampleur de cette saison et les multiples décors de la saison 4. «

Nous avons vu quelques brèves taquineries de ce à quoi s’attendre dans la quatrième saison. Cela a commencé avec un teaser de David Harbour dans le rôle de Hopper, mais il s’est en quelque sorte retrouvé piégé dans une prison russe. Sorti depuis le début de février 2020, le clip a également confirmé que la production avait officiellement commencé la saison 4.

« Nous sommes ravis de confirmer officiellement que la production de Stranger Things 4 est maintenant en cours – et encore plus ravis d’annoncer le retour de Hopper », ont déclaré les créateurs et showrunners de la série, Matt et Ross Duffer, dans un communiqué à l’époque. « Bien que ce ne soit pas que de bonnes nouvelles pour notre » Américain « ; il est emprisonné loin de chez lui dans le désert enneigé du Kamtchatka, où il devra faire face à des dangers à la fois humains… et autres. Pendant ce temps, de retour aux États-Unis, une nouvelle horreur est commence à faire surface, quelque chose enfoui depuis longtemps, quelque chose qui relie tout… »

Un autre teaser de Netflix, sorti en mai, a annoncé le retour de Millie Bobby Brown dans le rôle d’Eleven. Dans le clip, Eleven semble être enfermée derrière une porte dans la même institution où elle a été élevée. Une voix familière demande à Eleven si elle « écoute », bien que tout ce que nous puissions voir de Brown soit un gros plan extrême de ses yeux. La voix semble être celle du Dr Martin Brenner, qui a élevé Eleven comme sujet de test au Hawkins Lab. Qu’est-ce qui se passe exactement, c’est la question, mais nous devrons attendre Choses étranges saison 4 à savoir avec certitude.

À partir de maintenant, la date officielle de première pour Choses étranges la saison 4 n’a pas encore été annoncée, mais si ce que dit Levy est une indication, nous connaîtrons au moins une date le plus tôt possible. Pour l’instant, vous pouvez regarder les trois premières saisons dans leur intégralité sur Netflix. Cette nouvelle nous vient de Variety.

Sujets : Choses étranges, Netflix