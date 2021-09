La saison 4 de Sex Education sera-t-elle la dernière saison ? Voici ce qui a été dit jusqu’à présent

in







La créatrice de Sex Education, Laurie Nunn, a déjà fait allusion à la fin de Sex Education. Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Vous savez ce qu’ils disent : toutes les bonnes choses ont une fin, et malheureusement cela inclut aussi Netflix Éducation sexuelle.

La troisième saison de l’émission télévisée God tier vient de sortir sur le service de streaming, et elle voit les élèves du secondaire de Moordale entrer dans leur dernière année d’école. Otis (Asa Butterfield), Eric (Ncuti Gatwa) et Maeve (Emma Mackey) reviennent tous aux côtés du reste de leurs camarades de classe (et des membres de la distribution), mais la prochaine fois qu’ils reviendront sera leur dernier ?

Éducation sexuelle la saison 4 n’a pas encore été renouvelée par Netflix, mais à mesure que la dernière session scolaire se rapproche pour nos favoris de Moordale, il est possible que la saison 4 soit la dernière saison.

Voici ce qui a été dit sur Éducation sexuellese termine jusqu’à présent, y compris toutes les dernières citations de la créatrice Laurie Nunn.

Eric et Otis dans Sex Education saison 3. Image : Netflix

Dans une interview avec le Guardian, la créatrice Laurie Nunn a expliqué ce qui pourrait arriver lorsque les personnages vieilliraient hors de Moordale. « C’est quelque chose dont nous parlons beaucoup dans la salle des scénaristes parce que chaque série est techniquement un terme, parfois deux termes », a-t-elle déclaré. « Donc, entre les séries deux et trois, il y a eu une petite pause, et les personnages sont en sixième. »

Laurie a poursuivi: « Ils travaillent certainement vers la fin, mais ils sont toujours très à l’école. Ils n’ont pas encore l’âge de l’université. Mais vous ne voulez pas être comme, ces personnages ont 45 ans et sont toujours au lycée! »

En 2020, 45secondes.fr a également parlé à Nunn sur le tapis rouge lors de la première de la saison 2. Lorsqu’on lui a demandé quand le spectacle pourrait se terminer, elle a taquiné: « Je pense toujours que les spectacles pour adolescents devraient peut-être s’arrêter avant l’université. Sinon, vous obtenez le point où les gens ont 30 ans et ils jouent des adolescents. »

Sex Education saison 3 voit les étudiants dans leur dernière année d’école. Image : Netflix

Alors, combien de temps les élèves sont-ils restés à l’école Moordale ?

Dans le premier épisode de la saison 3, on voit tous les élèves arriver pour leur premier jour de rentrée après les vacances d’été. Dans l’épisode 3, Jean mentionne lors d’une séance de thérapie qu’Otis est en dernière année d’école. À la fin de la saison 3, les sixièmes anciens sont invités à trouver d’autres modalités de scolarisation d’ici la fin du trimestre, en raison de la vente de l’école à des développeurs.

Cela signifie qu’il leur reste encore quelques bons mois d’école et, d’après le calendrier indiqué dans l’émission, il semble qu’ils aient encore deux trimestres avant de partir tous à l’université.

D’après les commentaires précédents de Nunn, j’ai l’impression que Éducation sexuelle la saison 4 (si elle est renouvelée) pourrait très bien être la dernière saison. Mais jusqu’à ce que nous obtenions un mot officiel de Netflix, nous devrons simplement attendre et voir.

