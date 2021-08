La saison 4 de Manifest sera-t-elle annoncée le jour 828?

Spidi Veste Spidi 4 saisons Noir L

La veste est résistante à l'eau et, en plus, elle possède une très bonne ventilation pour la transpirationIl y a beaucoup d'ouvertures de ventilation si elle devient chaude, l'air passera à travers les ouvertures dans la poitrine et sera transporté vers l'arrière où l'air sortira. Avec ce système de ventilation, vous obtenez un bon flux d'air dans toute la veste.- Protection du coude et de l'épaule approuvée par CE.- Préparé pour une protection différente du dos et de la poitrine.- À l'épreuve du ventLe modèle de l'image mesure 182cm de haut, pèse 78kg et porte la taille 52-Large.