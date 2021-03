La saison 4 de Fall Guys arrive aujourd’hui, ajoute de nouveaux niveaux, un mode Squads, des défis quotidiens, etc.

La saison 4 de Fall Guys commence officiellement aujourd’hui. La dernière mise à jour du jeu de plateforme Battle Royale en cours est importante, ajoutant une multitude de nouveaux niveaux et fonctionnalités. La version 1.18 du jeu est maintenant disponible au téléchargement sur PlayStation 4, et les notes de mise à jour sont assez impressionnantes.

Une fois que vous avez téléchargé le patch – qui fait un peu plus de 3 Go – le jeu sera prêt pour le coup d’envoi de la saison 4. Il présente sept nouvelles parties à thème futuriste, avec de nouveaux dangers et mécanismes de jeu à découvrir. Mais les nouveaux niveaux sont loin d’être le seul changement. Le mode Squads est une toute nouvelle façon de jouer – il vous permet de faire équipe avec trois autres personnes et d’entrer ensemble. La différence dans les escouades est que, si l’un de vous gagne, tout le monde dans l’équipe gagne. J’espère que cela rendra ce sacré trophée infaillible un peu plus facile à obtenir.

Une nouvelle monnaie a également été introduite – Crown Shards. Gagner 60 de ces derniers vous rapportera une couronne. Cela signifie que vous n’avez pas à vous fier aux victoires ou aux récompenses de saison pour obtenir des couronnes, vous pouvez simplement enregistrer des fragments à la place. Vous pouvez gagner des fragments en jouant au mode Squads ou en terminant des défis quotidiens – et oui, c’est une autre nouvelle fonctionnalité de cette mise à jour.

En plus de tout ce qui précède, de nombreux ajustements et corrections de gameplay ont été apportés pour optimiser davantage le jeu. Voici une vraie bénédiction: vous n’aurez plus à attendre pour arrêter après avoir été éliminé. Vous pouvez enfin arrêter à tout moment. Il existe de nombreuses autres améliorations répertoriées dans les notes de mise à jour complètes, alors vérifiez-les si vous êtes intéressé.

Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une mise à jour massive du jeu – allez-vous le vérifier? Jouez-vous toujours à Fall Guys? Vous avez hâte de commencer la saison 4? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.