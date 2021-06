La saison 3 de ‘The Mandalorian’ n’arrivera qu’en 2022 : toutes les raisons du retard de la série Disney+

Il était déjà tout à fait clair pour nous qu’en 2021, nous n’allions pas avoir de nouveaux épisodes de « The Mandalorian » lorsqu’il a été confirmé que cette année « The Book of Boba Fett », un spin-off de la série mettant en vedette Pierre Pascal que tout indique qu’elle servira un peu de saison 2.5 de la série Disney+.

En fait, on s’attend à ce que plusieurs personnages de ‘The Mandalorian’ y fassent une apparition, où le protagonisme tombe sur Temuera Morrison comme Fett et Ming-Na Wen reprenant le personnage de Fennec Shand. Au-delà de cela, le retour de personne n’a été confirmé, bien qu’il soit bien évident que dans ladite série, il n’y aura aucune trace de Gina Carano dans le rôle de Cara Dune.

Les pierres sur le chemin de la saison 3

À l’époque, il avait déjà été précisé que la troisième saison de « The Mandalorian » ne serait pas tournée avant la fin des enregistrements de « The Book of Boba Fett ». Loupe confirmé il y a quelques jours à peine, cela s’était déjà produit, mais de Collider, ils précisent que cela ne signifie pas que ‘The Mandalorian’ reprendra ses activités, et l’un des coupables est ‘Obi-Wan Kenobi’.

Et est-ce la série mettant en vedette Ewan McGregor il utilise actuellement le plateau d’enregistrement de Los Angeles où ‘The Mandalorian’ devrait être tourné, donc cela prendra juste un peu plus de temps. C’est là qu’une autre complication survient qui peut expliquer le retard de la troisième saison : la signature de Pascal pour participer à l’adaptation télévisée de ‘The Last of Us’.

Il est prévu que le tournage de la série tant attendue de HBO basé sur le jeu vidéo Naughty Dog qui débutera en juillet, l’acteur ne sera donc pas disponible avant plusieurs mois. Il est vrai que dans ‘The Mandalorian’ on ne voit pas souvent son visage, mais sa participation est quand même nécessaire pour que tout avance normalement.

Cela a fait que les caméras commencer à rouler les nouveaux épisodes de ‘The Mandalorian’ jusqu’à la fin de l’année ou début 2022. Comme le processus de post-production n’est pas tout à fait simple, cela signifie que nous ne verrons probablement pas la troisième saison avant la fin de 2022.