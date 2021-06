La saison 2 de WandaVision aura-t-elle lieu ? Kevin Feige donne sa réponse

Alors que vous penseriez que les événements se déroulent dans Loki suffirait à détourner l’esprit des fans de Marvel de la question toujours verte de savoir si nous aurons une deuxième saison de WandaVision, comme Kevin Feige l’a découvert aujourd’hui lors d’une session de questions-réponses au panel virtuel du Paleyfest, il semble que tant que quelqu’un ne leur donne pas une réponse définitive, il n’y a pas moyen de s’en éloigner. Demandé par un fan si le WandaVision l’histoire se poursuivrait dans une certaine mesure, ce qui, nous le savons tous, signifie « Est-ce qu’il va y avoir une deuxième saison? », Feige était heureux d’être complètement vague, mais a au moins donné un petit quelque chose à réfléchir également.

Alors qu’il n’était pas sur le point de dévoiler les plans des futures surprises du MCU, il a déclaré: « Oui à une évolution du scénario; probablement et inévitablement dans de nombreuses capacités différentes. » Le chef de Marvel Studios a ensuite confirmé que l’évolution de Wanda se poursuivrait dans Docteur étrange 2, mais a ajouté un petit quelque chose en plus. « C’est le premier endroit où cette histoire continuera, mais il y aura d’autres endroits. »

Il est bien connu depuis un certain temps que Wanda, en tant que nouvelle sorcière écarlate, aura un rôle central à jouer dans Doctor Strange dans Le multivers de la folie, mais auparavant, il n’y avait eu aucun mot sur l’endroit où son histoire pourrait aller après cela, ni même si elle continuerait. Avec les pouvoirs de Wanda maintenant au-delà de ceux qui ont fait d’elle une partie si formidable des Vengeurs dans leur défaite de Thanos, nous pouvons nous attendre à les voir fléchir à leur plein potentiel alors qu’elle aide le Docteur dans son aventure multivers, mais maintenant il semble que ce soit pas le seul endroit où Scarlet Witch se rendra à l’avenir.

Ce sera une bonne nouvelle pour les fans de Wanda et Elizabeth Olsen, et si Wanda est sur le point de continuer dans le MCUévénements à venir, nous devons également nous rappeler que quelque part là-bas se trouve la nouvelle Vision créée à la suite d’événements dans WandaVisionla finale de. Pourrait-il y avoir une réunion des deux quelque part sur toute la ligne? Pourrait-il même y avoir un moyen pour que le reste de la « famille » de Wanda soit à nouveau ramené au monde? Les murs du multivers s’amincissent et tout est possible, nous ne devrions donc pas être trop prompts à exclure quoi que ce soit pour l’instant.

Marvel a un certain nombre de scénarios qu’ils pourraient développer à partir des nombreuses apparitions de Wanda dans les bandes dessinées, mais n’oublions pas que Kevin Feige n’a jamais voulu être prévisible et nous pourrions trouver Wanda faisant une apparition dans un certain nombre de futurs films ou séries ». Sur la base de la prémisse et de l’objectif spécifiques de WandaVision, il semble maintenant peu probable que nous voyions la série continuer dans cette veine spécifique, mais il y a beaucoup plus de routes à parcourir et bien que, pour Wanda, elles mènent actuellement toutes à Doctor Strange, il n’y a aucun moyen de dire où elles vont De là.

Sujets : WandaVision, Disney Plus