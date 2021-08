La saison 2 de Tiger King de Netflix est-elle de retour en 2022? Tous les derniers détails

– Publicité –



Tiger King, Murder, Mayhem et Madness, également connu sous le nom de Tiger King, est l’un des documentaires sur le vrai crime les plus appréciés de Netflix. C’est une mini-série sur la vie et l’époque de Joseph Maldonado Passage alias Joe Exotic un gardien de zoo. La série a reçu des commentaires positifs de la part des critiques après sa première saison.

Selon les évaluations de Nielsen, Roi Tigre a été regardé par 34,3 millions de personnes au cours de ses dix premiers jours de sortie, se classant parmi les sorties les plus réussies de Netflix à ce jour, en partie en raison de sa sortie au milieu des premiers mois de la pandémie de COVID-19. C’était aussi l’inspiration pour de nombreux mèmes.

Aujourd’hui, nous partagerons tout ce que nous savons concernant ‘Tiger King’ : Saison 2 : Murder, Mayhem, and Madness. La saison 1 a été publiée sur Netflix le 20 mars 2020. La série examine la petite société, mais étroitement liée, des écologistes des grands félins tels que Carole Baskin, propriétaire, et Big Cat Rescue, ainsi que des collectionneurs tels que Exotic que Baskin accuse d’abuser. et l’exploitation des espèces animales sauvages.

Carole Baskin de Tiger King, l’acteur (PDG de Big Cat Rescue Tampa, Floride), a déclaré qu’elle avait été approchée pour jouer dans Tiger King Saison 2. Elle a refusé. Dans une interview avec Page, Six Baskin a révélé qu’elle avait décliné une offre pour le rôle de star dans la prochaine saison de Tiger King.

Après la première saison de Roi Tigre diffusée, Baskin a déclaré que le producteur l’avait trompée en disant qu’elle serait l’héroïne de la série, mais tout a tourné différemment.

Carole Baskin dit à Page Six qu’elle leur a dit de perdre le mien. « Trompe-moi une fois, honte à toi, trompe-moi deux fois, honte à moi. »

Carole Baskin a déclaré que les trois premiers mois suivant la diffusion de « Tiger King », mon téléphone sonnait sans cesse, avec des gens criant des obscénités. Il a commencé à ralentir. Bien que ce ne soit pas personnel, cela a affecté mon mari [Howard Baskin] et notre fille. « Si quelqu’un blesse quelqu’un que vous aimez, vous voudrez le protéger. »

Elle a dit : « Une fois qu’elle a dit aux médias : « Elle a tué son mari pour le nourrir aux tigres », cela a fonctionné pour ces agresseurs d’animaux.

Existe-t-il une ‘Tiger King Season 2’, même si l’un des acteurs principaux a refusé de participer à la deuxième partie ? Selon Whenetflix, rapporté le 16 mars 2021, Roi Tigre La saison 2 reviendra le 3 mai 2022. La saison 2 comprendra 8 épisodes. Ils seront immédiatement disponibles sur Netflix. Il sera disponible jusqu’au 26 mai 20,22.

Joe Exotic est de retour en tant que Tiger Kings. Son équipe Bhagavan Antle sera de retour en tant que Tiger King.

Netflix Life a déclaré que bien que le service de streaming n’ait pas encore officiellement autorisé une deuxième saison, beaucoup de choses pourraient vous amener à croire qu’il y aura bientôt plus d’épisodes. Un rapport de la BBC indique que Netflix a obtenu les droits de Roi Tigre Saison 2.