La saison 2 de The Witcher est en post-production finale

Le tournage de la saison 2 de Le sorceleur de Netflix officiellement conclu début avril, et maintenant, grâce à une mise à jour du showrunner Lauren S. HissrichIl est clair que la nouvelle saison populaire de l’émission fantastique est «profondément en post-production».

De retour à Londres. De retour dans les (petites pièces sombres et bruyantes) où cela se produit. C’est vrai, nous sommes profondément en post-production sur #Le sorceleur S2, et je suis tellement excité. ❤️⚔️ – Lauren S. Hissrich (@LHissrich)

10 mai 2021





Au-delà du fait que la série semble toujours opérationnelle, il n’y a pas grand-chose à déduire du fait qu’elle est en post-production, à part qu’il semble que nous soyons plus près que jamais de voir une sorte de bande-annonce ou de séquences de divers personnages Quoi Vesemir de Kim Bodnia entre autres.

«De retour à Londres. De retour dans les (petites pièces sombres et bruyantes) où ça se passe », a partagé Hissrich sur Twitter ce matin. « C’est vrai, nous sommes en post-production sur The Witcher saison 2 et je suis vraiment excité. »

La première saison de huit épisodes de The Witcher de Netflix est maintenant disponible sur cette plate-forme de streaming. Faire The Witcher, un documentaire spécial, est également disponible en streaming sur Netflix.

On ne sait pas quand la saison 2 sera lancée sur la plate-forme de streaming pour le moment au-delà de la fenêtre de sortie du quatrième trimestre 2021.