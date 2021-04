La saison 2 de ‘Outer Banks’ vient de terminer le tournage – voici ce que nous savons jusqu’à présent

Depuis la première saison diffusée sur Netflix au printemps dernier, les fans de « Outer Banks » ont soif d’une deuxième saison du drame juteux pour adolescents, et il semble que leurs prières aient été exaucées. La série reviendra au géant du streaming, et nous avons tout ce que vous devez savoir alors que nous comptons les jours jusqu’à sa première.

Le casting vient de terminer le tournage

L’équipage des «Outer Banks» est récemment revenu sur le plateau avec des précautions de sécurité supplémentaires pour la pandémie. Et selon plusieurs des stars, ils viennent de terminer le tournage. Au cours du week-end, l’acteur Madelyn Cline (qui joue Sarah Cameron) a partagé une photo du tournage et la légende suivante: « Joyeux OBX2 wrap. Tout mon amour ❤️ Je ne pleure pas. »

Sa co-vedette Jonathan Daviss (Pope) a également partagé une photo avec un magnifique coucher de soleil à la Barbade, où le spectacle a tourné une grande partie de la saison.

« Au revoir la Barbade 🇧🇧, c’est la fin de la saison 2 de @obx !!! Je suis absolument tombé amoureux de ce beau pays. J’ai hâte que vous voyiez le travail incroyable que toute notre distribution et notre équipe ont fait cette saison, » il a écrit.

Beaucoup de vos personnages préférés reviennent

Les téléspectateurs de Netflix ont apprécié beaucoup de drames dans la première saison de « Outer Banks », et de nombreux personnages bien-aimés reviennent pour la seconde. Selon Elle, les stars suivantes se sont toutes inscrites pour la deuxième saison: Jonathan Daviss (Pope), Madelyn Cline (Sarah), Chase Stokes (John B), Madison Bailey (Kiara), Rudy Pankow (JJ), Austin North (Topper) ), Deion Smith (Kelce), Drew Starkey (Rafe) et Charles Esten (Ward Cameron).

Le tournage pendant la pandémie a nécessité beaucoup de planification

Le tournage pendant la pandémie demande beaucoup de planification et un accent sur la sécurité, et le casting de « Outer Banks » semble être impressionné par ce que leur équipe a fait pour que tout le monde se sente en sécurité sur le plateau. L’acteur Chase Stokes a envoyé un gentil cri à l’équipe de l’émission sur Instagram, qualifiant leur deuxième saison de «travail d’amour».

« Vous avez combattu l’adversité avec un sens de l’humour. Vous avez sacrifié votre temps pendant une pandémie mondiale pour donner vie à une autre histoire incroyablement fascinante. Ce n’est pas une émission facile à faire, et pour ceux qui sont là avant que nous nous mettions au travail, et ceux qui restent quand nous partons. Mon cœur est rempli de gratitude pour vous. C’est plus qu’une simple émission de télévision. C’est devenu une grande famille « , a-t-il écrit.

Attendez-vous à plus de romance dans la saison deux

Les fans ont adoré regarder la relation entre les personnages de Stokes et Cline, John B. et Sarah. Les fans ont crié de joie lorsque les acteurs ont révélé qu’ils sortaient aussi dans la vraie vie. Cline a déclaré que les téléspectateurs pouvaient s’attendre à plus de romance lors de la deuxième saison lorsqu’elle a récemment parlé avec Elle.

« J’ai hâte de voir où va l’histoire quand John B et Sarah arriveront aux Bahamas. Mon souhait est que nous continuions à voir Sarah prendre son envol et devenir cette badass », a-t-elle déclaré dans une interview accordée au site Web. . « Je veux qu’elle corresponde à la folle de John B – comme une dynamique de type Bonnie et Clyde entre eux. Cela semble très amusant à jouer en tant qu’acteur. En ce qui concerne Sarah, je veux la voir devenir sa propre personne , et ne pas être sous l’influence ou le contrôle de son père. «

Il n’y a pas encore de date de sortie

Puisque le tournage vient de se terminer, il y a de fortes chances que nous devions attendre un peu avant la deuxième saison des premières de « Outer Banks ». Mais la bonne nouvelle, c’est qu’elle est en route et que vous avez amplement le temps de regarder la première saison en frénésie si vous ne l’avez pas déjà fait!

