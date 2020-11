La saison 2 de Mandalorian vient de résoudre un trou majeur dans l’intrigue

Tout comme sa Guerres des étoiles univers, Le mandalorien a l’habitude de suspendre les fils de l’intrigue lâches uniquement pour les attacher soigneusement tôt ou tard. Mais il y a eu un détail étrange qui fait partie intégrante de la série, le fait que les Mandaloriens n’enlèvent pas leur casque et leur armure devant une âme vivante. Pour ardent Guerres des étoiles les loyalistes, qui se sont moqués de tous les films et séries télévisées de la franchise, c’était une intrigue majeure, car tous les autres mandaloriens vus avant la série Disney + n’avaient pas de règles stoïques sur leurs armures et n’ont exprimé aucun scrupule à enlever leurs casques.

Jusqu’à présent, Din Djarin et ses compatriotes mandaloriens se sont tenus à leur principe de ne pas enlever leur armure même si cela signifiait une mort certaine et il a été perpétué que « c’est la voie » en opposition à la représentation des Mandaloriens avant le spectacle. Ceux qui étaient conscients de cette incohérence avaient fait pression sur des théories allant de la reconstitution des attributs du clan par les showrunners à la création d’un arc d’intrigue avec des réponses dans un proche avenir. Et heureusement, c’est ce dernier qui l’a emporté puisque le dernier épisode « The Heiress » précise que les Mandaloriens refusent obstinément d’enlever leur casque. ne pas le chemin.

L’épisode voit Din Djarin et Baby Yoda sauvés par trois Mandaloriens et juste au moment où il est sur le point de les remercier, ils retirent leurs casques, étourdissant le chasseur de primes dans le silence uniquement pour qu’il les accuse avec colère la seconde suivante de voler les armures. Et à moins que votre introduction à la Guerres des étoiles l’univers a commencé avec Le mandalorien, vous saurez dès le départ qu’ils sont la vraie affaire.

Deux des Mandaloriens sont Koska Reeves (Sasha Banks) et Ax Woves (Simon Kassianides) qui sont dirigés par Bo-Katan (Katee Sackhoff). C’est une Mandalorienne qui résidait sur la planète Mandalore et qui s’est opposée à Dark Maul pour libérer sa patrie. Alors que la tension initiale dans sa relation avec Satine, l’ancienne dirigeante de Mandalore, l’a amenée à rejoindre la section culte du clan connue sous le nom de «Death Watch», Bo-Katan a rapidement compris les manières pacifistes de sa sœur et s’est rangée du côté léger de la force. Vu partout Star Wars: La guerre des clones, elle est apparue pour la dernière fois dans Star Wars Rebels: Heroes of Mandalore où Sabine Wren lui a confié le Sabre noir avec la responsabilité d’unir les clans de Mandalore et de vaincre l’Empire.

En réponse à la question de Mando sur la localisation de son armure et affirme qu’un vrai Mandalorien n’enlève jamais son casque, Bo-Katan explique que l’armure était dans sa lignée depuis des générations. Et quant à la règle de ne pas enlever le casque, elle a expliqué que la règle est seulement suivi de «Children of the Watch».

Qui sont les enfants de la montre?

Avant La guerre des clones, la culture mandalorienne avait, plus ou moins, atteint la paix et renoncé à son penchant pour combattre et utiliser la force pour remplir sa mission. Les temps étaient tels que la plupart des Mandaloriens avaient abandonné l’ancienne tradition de ne jamais se séparer de l’armure et étaient à l’aise pour montrer leur visage en public. Mais Death Watch était un groupe fanatique composé de membres du clan séparés qui voulaient rétablir les anciennes méthodes.

Bo-Katan explique que ce que Mando pense être la «voie» est en fait un style de vie suivi uniquement par un «culte de fanatiques religieux qui s’est détaché de la société mandalorienne». Elle révèle qu’il est un enfant de la montre et bien que rien de plus ne soit révélé, il est évident que « Children of the Watch » pourrait être une branche dérivée de la Death Watch, avec un peu de chance sans Dark Maul. Tout comme les Nite Owls que Bo-Katan dirige maintenant faisait partie de la Death Watch, mais s’en séparait après son association avec le mortel Seigneur Sith.

Compte tenu de cette clarification, il est maintenant évident que parmi les différentes sectes de Mandaloriens, ce sont les Enfants de la Garde qui ne peuvent pas enlever leur casque. Din Djarin, qui est devenu orphelin à l’époque de la République et a été élevé comme un enfant trouvé, a grandi en ne sachant rien d’autre que le fonctionnement des Mandaloriens sous les Enfants de la Garde. Et comme la révélation de ce détail n’est évidemment pas sans un motif plus large, nous pouvons espérer en toute sécurité qu’il fait allusion à un avenir où Mando adoptera la « voie » mandalorienne actuelle et pourra même enlever son casque à nouveau, bien que cette fois-ci, espérons-le, il le fera. pas parce qu’il a un grave traumatisme crânien.

Sujets: The Mandalorian, Star Wars, Streaming, Disney Plus