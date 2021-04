La saga Nioh dépasse les 5 millions d’unités vendues

Team Ninja annonce que les ventes conjointes de Nioh, Nioh 2 et The Nioh Collection totalisent plus de cinq millions.

Bien que nous n’ayons pas eu Ninja Gaiden cette génération (sans parler d’une compilation à venir), l’une des meilleures choses que Team Ninja a faites est la série Nioh. Avec deux jeux sortis sur PlayStation 4, PC puis une compilation avec des améliorations sur PlayStation 5, la saga Nioh atteint 5 millions d’unités vendues.

Unités Nioh vendues

Le premier jeu vidéo, Nioh, est celui qui cumule le plus de ventes avec un total de trois millions d’exemplaires, tandis que la deuxième partie et la compilation accumulent le reste. Un vrai succès pour une nouvelle IP qui a d’abord été beaucoup critiquée pour ressembler à Dark Souls dans le Japon féodal, mais une fois jouée on se rend compte que Nioh a une âme qui lui est propre.

Qu’est-ce qui peut être répétitif car il y a beaucoup de mission dans le même scénario? Cela peut, mais personnellement, cela me semblait, et il me semble, l’un des meilleurs jeux vidéo de la génération. Et bien que Nioh 2 n’ait pas eu le même impact, il a amélioré de nombreux aspects du premier. Dites également que chacune des livraisons a ses trois DLC qui ajoutent plus d’heures, de modes de jeu, d’armes et d’histoire.

Au cas où vous seriez intéressé, dans 45Secondes.fr nous avons une analyse de presque tout ce qui est sorti dans Nioh et Nioh 2. Vous pouvez lire l’analyse de Nioh et Nioh 2 sur PlayStation 4, les trois DLC qui m’ont laissé catacrocker de Nioh et l’analyse de la compilation des deux jeux sur PlayStation 5.