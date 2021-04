La Russie enregistre Carnivak-Cov – le premier vaccin COVID-19 pour les animaux pour arrêter les mutations virales

01 avr.2021 10:05:17 IST

La Russie a annoncé mercredi qu’elle avait enregistré ce qu’elle disait être le premier vaccin contre le coronavirus au monde pour les animaux, décrivant cette étape comme importante pour perturber les mutations virales. Il a déclaré que la production de masse du vaccin pourrait commencer en avril. L’agence de surveillance agricole Rosselkhoznadzor a déclaré dans un communiqué que le vaccin appelé Carnivak-Cov avait été testé depuis octobre le chiens, chats, visons, renards et autres animaux et s’est avérée efficace.

« Tous les animaux de test qui ont été vaccinés ont développé des anticorps contre le coronavirus dans 100% des cas », a déclaré Konstantin Savenkov, directeur adjoint de Rosselkhoznadzor. « C’est le premier et le seul produit au monde pour prévenir le Covid-19 chez les animaux. »

Rosselkhoznadzor a déclaré que le développement de son vaccin aiderait à prévenir les mutations chez les animaux et a cité la décision du Danemark d’abattre 15 millions de visons l’année dernière après que certains se soient avérés porteurs d’une variante du virus muté.

« L’utilisation du vaccin, selon les scientifiques russes, peut empêcher le développement de mutations virales », indique le communiqué.

L’agence a ajouté que les établissements d’élevage et les entreprises privées de pays comme la Grèce, la Pologne, l’Autriche, les États-Unis, le Canada et Singapour avaient exprimé leur intérêt pour Carnivak-Cov.

Les responsables militaires de la deuxième ville de Russie, Saint-Pétersbourg, ont annoncé cette semaine que les chiens de l’armée subiraient une vaccination obligatoire avant d’être déployés dans les aéroports et de participer aux commémorations nationales de la Seconde Guerre mondiale en mai.

Vaccin décent

Les vétérinaires et les éleveurs de fourrure ont déclaré mercredi qu’ils ne voyaient aucun besoin immédiat de vacciner les animaux.

Une clinique vétérinaire de Moscou a déclaré qu’elle examinait les informations, mais qu’elle ne voyait actuellement aucune raison de vacciner les chats et les chiens.

« Il n’a pas été prouvé qu’ils sont porteurs de Covid-19 », a déclaré la clinique dans un communiqué à AFP.

Les éleveurs à fourrure russes n’ont jusqu’à présent rencontré aucun cas de coronavirus chez les animaux et ne prévoient pas de les vacciner, a déclaré la chef de l’Association nationale des éleveurs de fourrures, Nadezhda Zubkova.

Mais certains des animaux ont été vaccinés lors d’essais et « se sentent bien », a déclaré Zubkova. AFP.

«C’est un vaccin décent», a déclaré Zubkova dont l’association comprend des fermes comptant environ 2 millions d’animaux, dont des visons et des renards.

La Russie a fortement promu son vaccin contre le coronavirus parrainé par l’État à l’étranger, mais il a été accueilli avec scepticisme en Occident et même par beaucoup en Russie.

Les responsables ont enregistré le vaccin Spoutnik V en août dernier, avant les essais cliniques à grande échelle, suscitant l’inquiétude de nombreux experts sur le processus accéléré. Il a depuis enregistré deux autres vaccins.

Journal médical de premier plan The Lancet en février a confirmé que Spoutnik V était sûr et efficace à plus de 90%.

Moscou a demandé au régulateur européen des médicaments d’obtenir l’approbation de l’utilisation de Spoutnik V dans le bloc des 27 pays, mais attend toujours une réponse.

.

