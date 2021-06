La rumeur veut que Wesley Snipes joue un rôle dans John Wick 4

Le casting de John Wick: Chapter 4 prend rapidement forme, avec plusieurs nouveaux noms récemment annoncés pour le casting. Un autre grand nom qui pourrait bientôt être ajouté au film est Lame star Wesley Snipes, comme The Illuminerdi rapporte que l’acteur est actuellement en négociations avec Lionsgate pour un rôle de soutien. Ni Lionsgate ni Snipes n’ont encore commenté la rumeur, mais selon le rapport, Snipes « est encerclé pour un rôle dans lequel il jouera un épéiste aux côtés de John Wick de Keanu Reeves ».

Cela fait suite à un rapport récent selon lequel Donnie Yen (Rogue One : Une histoire de Star Wars) a été choisi pour incarner un vieil ami de Wick qui « partage sa même histoire et beaucoup des mêmes ennemis ». D’autres nouveaux venus dans la franchise auraient participé John Wick 4 inclure Bill Skarsgård (Il), Shamier Anderson (Passager clandestin) et la chanteuse nippo-britannique Rina Sawayama. Bien sûr, nous savons que Reeves sera de retour pour reprendre son rôle de justicier mortel titulaire, et Lance Reddick et Ian McShane devraient également revenir.

Il y a quelques jours à peine, il a également été signalé que Laurence Fishburne reviendrait pour la suite de John Wick. L’acteur a officiellement confirmé son retour dans une interview avec Collider, bien qu’il ne puisse partager aucun détail particulier de l’intrigue au-delà de cela. Il a dit qu’il était impressionné par le scénario et que les fans de la franchise devraient repartir satisfaits.

« J’ai lu le script », a expliqué Fishburne. C’est vraiment, vraiment cool. Autant c’est le même monde que les trois autres films, c’est juste plus profond. C’est beaucoup plus profond en termes de code de l’assassin et de la relation qu’il entretient avec un personnage en particulier que, je pense, joue M. Watanabe… en est vraiment le cœur et l’âme. »

Wesley Snipes pourrait être mieux connu pour avoir joué dans le Lame trilogie, un rôle qu’il essayait activement de revisiter avant que Marvel Studios ne décide finalement de redémarrer le personnage avec Mahershala Ali. Tout va bien car Snipes a décroché le rôle préféré des fans du général Izzi dans la suite de la comédie Coming 2 America, qui a été créée sur Amazon cette année. Il est également connu pour apparaître dans d’autres films comme Les hommes blancs ne peuvent pas sauter, Passager 57, Le démolisseur, et The Expendables 3.

Le créateur de la série Derek Kolstad, qui est depuis passé au tournage Tu ferais mieux d’appeler Saul star Bob Odenkirk dans un John Wick-style dur à cuire dans Personne, n’est pas impliqué dans John Wick 4. Ce sera le premier volet de la série à ne pas avoir son implication, car il a travaillé comme scénariste sur les trois premiers films. Cependant, Chad Stahelski est de retour dans le fauteuil du réalisateur après avoir réalisé tous les versements précédents.

John Wick : Chapitre 4 La sortie est prévue pour le 27 mai 2022. Le tournage commencerait ce mois-ci à Paris et à Berlin et d’autres tournages suivront au Japon et à New York. À l’origine, le plan était que le film tourne dos à dos avec la suite suivante, John Wick 5, mais ces plans ont été bloqués à cause de la pandémie. John Wick 5 se passe toujours, mais aucune date de sortie n’est fixée pour cette suite. Cette information nous vient de The Illuminerdi.

Sujets : John Wick 4