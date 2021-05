La Royal Navy britannique tente d’utiliser des jetpacks pour monter à bord des navires et faire face aux pirates en haute mer

Astralpool Electrolyseur Astral Sel Clear Volume - Jusqu’à 95 m3

Électrolyseur Astral Sel Clear Fabrication Française - Inversion de polarité L’électrolyse Sel Clear est équipé d’électrodes autonettoyantes par inversion de polarité. Facile à installer et à utiliser, cet électrolyseur est conçu pour tous types de piscines jusqu’à 95 m3. La carte électronique est équipée d’une borne pour asservir un volet roulant si nécessaire. Production de chlore Sel Clear 30 : 9,3 g/h Sel Clear 55 : 13 g/h Sel Clear 95 : 18,5 g/h Processus d’électrolyse au sel 1. Mettre du sel spécial piscine dans l’eau, environ 4 grammes par litre d’eau (soit une proportion neuf fois inférieure à l’eau de mer et semblable à celle d’une larme). 2. Une fois le sel dissous, l’électrode permet gràce au courant électrique de transformer alors le sel en chlore. 3. Une fois que le chlore a rempli sa fonction d’agent désinfectant, il se retransforme en sel, ce qui permet d’avoir une concentration de sel constante. Il suffit ensuite de rajouter un peu de sel de temps en temps pour compenser la perte provoquée par les lavages du filtre. Avantages Détente : Votre piscine se désinfecte automatiquement. Sécurité : Réduction de la quantité de chlore à manipuler. Le système fonctionne avec une tension équivalente à celle d’une ampoule. Pureté : Une eau propre, saine et cristalline. Santé : Évite les irritations des yeux et des muqueuses, ainsi que les problèmes de peau et de cheveux secs. L’odeur et le goût de chlore de l’eau de la piscine disparaissent complètement. Mode chloration choc : Pour récupérer rapidement une verte ou trouble. Garantie légale de conformité et des vices cachés : 2 ans