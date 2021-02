La robe révélatrice de grossesse de Meghan Markle a envoyé un «  message puissant  », déclare la créatrice

Le duc et la duchesse de Sussex lors des célébrations de Trooping the Color le 9 juin 2018 à Londres. Chris Jackson /

La belle photo en noir et blanc du duc et de la duchesse de Sussex qui accompagnait leur grande nouvelle le jour de la Saint-Valentin a révélé une scène sereine, un prince aux pieds nus, sa mariée souriante et une bosse de bébé qui a dit au monde que l’heureux couple attend leur deuxième enfant.

Mais ce n’est pas toute la photo révélée.

Le duc et la duchesse de Sussex ont révélé avec cette photo publiée dimanche qu’ils attendent leur deuxième enfant. Misan Harriman

Selon Wes Gordon, directeur créatif de Carolina Herrera, la robe longue et fluide que la duchesse portait pour la photo contenait son propre «message puissant».

«J’ai fait (la robe) pour elle quand elle était enceinte d’Archie, donc il y a presque deux ans», a expliqué la créatrice de 34 ans dans une interview avec The Telegraph.

Et il pense que le détail est important.

«Il y a une réalité, c’est 2021, et nous avons un monde à sauver, non?» il a continué. «C’est une crise indéniable, et chacun doit faire sa part. Chez Herrera, nous nous engageons à rechercher des tissus durables. Mais la première chose que quelqu’un puisse faire pour la durabilité est de conserver les pièces que vous achetez et de les utiliser plus longtemps. »

En d’autres termes, l’époque des robes uniques pour les riches et célèbres (ou pour n’importe qui d’autre) n’est plus à la mode.

«C’est pourquoi je pense que ce que Meghan a fait est un message si puissant», a souligné Gordon à propos du choix. «Elle portait une robe qui n’est pas moins belle, car elle a deux ans … ça lui fait se sentir non moins spéciale ou pas moins heureuse.

Après tout, elle a toujours eu l’air heureuse dans ses créations.

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan, duchesse de Sussex, redescendent du centre commercial jusqu’au palais de Buckingham lors de Trooping The Colour le 9 juin 2018 à Londres, en Angleterre. Chris Jackson /

Gordon a été l’un des premiers créateurs vers lesquels l’ancienne Meghan Markle s’est tournée après son mariage avec le prince Harry en mai 2018. En fait, moins d’un mois après leurs noces, elle portait l’une de ses pièces Herrera à Trooping the Color, l’anniversaire annuel célébration de la reine Elizabeth II.

Et cette robe pêche à épaules dénudées a été suivie d’un look de maternité audacieux de Gordon l’année suivante.

Harry et Meghan arrivent à la résidence du roi du Maroc Mohammed VI au Maroc le 25 février 2019. Yui Mok / .

Lorsque la duchesse de 39 ans a rencontré le roi Mohammed VI du Maroc en 2019, elle portait une superbe robe bleue à manches flottantes.

Quant à cette récente photo révélant la grossesse, le photographe derrière la photo a également noté des messages – ceux qui n’ont rien à voir avec les modes durables.

Misan Harriman a déclaré au British Vogue que la scène mettait en vedette «l’arbre de vie derrière eux et le jardin représentant la fertilité, la vie et le progrès».

Même le regard de bonheur sur les visages de Harry et Meghan a raconté une histoire, a-t-elle déclaré, notant qu ‘ »ils n’avaient besoin d’aucune direction » pour cela « parce qu’ils sont, et ont toujours été, en train de valser la vie ensemble comme des âmes sœurs absolues. »