La restructuration de Konami sera effective le 1er février

Non, pour le moment, ce n’est pas qu’il quitte le monde des jeux vidéo. Mais il va y avoir une restructuration majeure chez Konami.

Le changement est effrayant. C’est plus vrai que les bogues de Cyberpunk 2077. Cependant, parfois, il prend des mesures, aussi drastiques que cela puisse paraître. Et il semble que le Restructuration de Konami répond précisément à un besoin de ce type.

La société a officiellement annoncé que se débarrasse de ses trois divisions de production pour s’adapter au marché d’aujourd’hui. Allez, il va les charger pour, probablement, les refaire à partir de zéro. Cela dit, la question que beaucoup d’entre vous se poseront est quelque chose comme: d’accord, mais qu’est-ce que cela signifie exactement? Eh bien, nous ne sommes vraiment pas très clairs à ce sujet parce que la déclaration de la société est quelque peu … concise, c’est le moins qu’on puisse dire.

Littéralement, ce qu’ils commentent sur leur site Web se lit comme suit:

Nous sommes dissoudre les divisions de production pour répondre au marché rapide qui nous entoure. Division de production 1 (Dissoudre) Division de production 2 (Dissoudre) Division de production 3 (Dissoudre)

Allez, un peu moins d’informations et ils ne nous disent même pas « bonjour ». Mais c’est vraiment ce que c’est. Il y aura des changements dans les gestionnaires, les stratégies et le personnel dans les trois divisions de l’entreprise. L’objectif est de rechercher un nouveau statut où Konami est vraiment rentable et fonctionnel.

Ce cela ne veut pas du tout dire qu’ils vont mettre les jeux vidéo de côté. Malgré la négligence manifeste qu’ils ont avec certaines de leurs adresses IP, pour le moment, rien de tout cela n’est mentionné. De plus, d’autres entreprises, comme SEGA par exemple, ont déjà suivi la même voie. Une autre chose est que dans le futur, cela finira par être ainsi. Mais pour l’instant, le 1 février nous n’aurons qu’un changement de structure interne. Voyons où cela nous mène …