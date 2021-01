La réponse du rock et du métal aux actes violents sur le Capitole américain | 45S

Les États-Unis sont à nouveau à l’envers, mais pas à cause d’un virus ou à cause d’un racisme endémique dans la police. Cette fois, le mérite revient à Donald Trump, président de la nation yankee, qui a accusé sans preuve de fraude lors des élections où il a perdu contre Joe Biden et a encouragé ses partisans à «ne plus jamais le supporter». Après cela, des centaines de citoyens nord-américains favorables au président républicain ont pris de force le Capitole, à Washington. Une journée de folie.

Suite à cet événement, des personnalités de premier plan de la politique et de la société américaines et mondiales ont dénoncé le tumulte. Cela inclut, bien sûr, les artistes musicaux, qui ont profité des médias sociaux pour soutenir ou condamner l’attitude de Trump – spoiler: pratiquement tout le monde était contre. Ensuite, nous verrons les plus remarquables.

Tom Morello (Prophets of Rage, Rage Against the Machine et ex-Audioslave)

« Voici un pillard qui vole un podium à l’intérieur du Capitole américain et qui n’est pas abattu, gazé lacrymogène ou jeté dans un fourgon de police sans identification », a écrit le célèbre guitariste et a avoué un sympathisant de gauche.

Son commentaire se réfère aux cas de violence dans les marches Black Lives Matter, où la police et d’autres agents de sécurité ont utilisé la force pour neutraliser les milliers de personnes qui ont protesté contre l’habitude de la police d’utiliser une force excessive. Ironique, non?

Robb Flynn (Tête de la machine)

Imaginez si ces gens étaient noirs et qu’ils faisaient ça? Mike Pence a dû être évacué. Un terroriste domestique vient de prendre d’assaut la capitale. Où est le gaz lacrymogène? Où sont les balles en caoutchouc? », A écrit Robb Flynn.

Dans la même veine que Morello, le leader de Machine Head a remis en question les procédures inégales pour traiter avec la population. Certains sont traités avec férocité et d’autres évitent de les affronter directement.

Paul Stanley (BAISER)

«Ce sont des TERRORISTES. C’est une insurrection armée. Les flammes ont été attisées aujourd’hui et au fil du temps par le président et des sénateurs spécifiques qui NE PEUVENT PAS maintenant être autorisés à se distancer ou à dénoncer ce qu’ils ont directement causé. Connaissez leurs noms. CECI est le résultat de leur tromperie. Honte », a écrit un Paul Stanley clairement indigné.

Pour le chanteur KISS, il ne faut pas oublier Donald Trump et son entourage de parlementaires, responsables d’une situation aussi désastreuse. Le chanteur de « Rock and Roll All Nite » a demandé à ses partisans de ne pas accepter les regrets à la dernière minute de ces politiciens.

Dee Snider (Soeur tordue)

« Si mieux que cela signifie soutenir ces sacs de merde terroristes fumants pour triompher, je ne le suis certainement pas », a été la réponse de Dee Snider à un utilisateur qui a dit: « Maintenant, vous parlez de Biden? Allez Dee, tu es meilleur que ça!

Bien que la position politique de Dee soit un peu confuse (il a montré de la sympathie pour la campagne Trump et a ensuite marqué une grande distance), il n’est pas incohérent qu’il condamne les actions de la foule en colère qui a provoqué le chaos dans le Capitole américain.

Nous vous laissons d’autres déclarations d’artistes

hey fuckhead @realDonaldTrump dis-toi aux covidiots de rentrer à la maison… c’est une enveloppe, tu vas perdre, GTFOH !! et pendant que vous y êtes, vous vous foutez d’ici aussi avant que les gens ne soient gravement blessés! – T🥁mmy L33 (@MrTommyLand) 6 janvier 2021 Bonjour, idiot @realDonaldTrump. Dis aux covidiots de rentrer chez eux… C’est la fin, tu vas perdre, GTFOH! Et pendant que vous y êtes, VOUS aussi, sortez d’ici avant que les gens ne soient gravement blessés!

« Pour mémoire, c’était le Capitole des États-Unis pendant les manifestants BLM. »