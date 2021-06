La rénovation de la gare est lancée sur Xbox

Les joueurs à la recherche de leur chance dans le style de vie ferroviaire peuvent profiter d’une expérience de simulation unique qui arrive maintenant à Xbox systèmes. Rénovation de la gare est une expérience détendue qui permet aux joueurs de gérer leur propre gare. Prenez des lieux anciens et retirés et donnez-leur vie avec imagination, créativité et un peu de bonté de la gare.

Le titre initialement lancé le Vapeur mais fait maintenant le saut pour consoler le public. Les joueurs passeront leur temps dans des gares en ruine à réparer des objets, à les ramener à leur état d’origine et à profiter d’une expérience de train simulée. En tant que port PC, le jeu a peut-être ses défauts, mais pour le moment, c’est le meilleur des simulations de restauration.

Le jeu offre aux joueurs une ancienne gare en ruine à explorer. Cet environnement peut être envahi par la nature, des graffitis ou d’autres problèmes, et il appartient au joueur de restaurer la station dans son état d’origine.

En tant que spécialiste, vous êtes le premier qu’ils appellent pour réparer la gare et remettre les roues en mouvement.

Le jeu contient 15 stations différentes qui apprendront lentement aux joueurs de nouvelles mécaniques. Chaque station devra être nettoyée, réparée, décorée et recâblée avant de pouvoir être considérée comme finie. C’est au joueur de terminer chaque tâche à mesure que les défis deviennent de plus en plus difficiles.

La difficulté dépend de l’engagement du joueur envers le jeu lui-même. Bien que chaque niveau puisse être très exigeant et prendre beaucoup de temps, les fans peuvent terminer le jeu sans terminer chaque restauration. Pourtant, de nombreux fans ont trouvé le bonheur dans leur capacité à donner vie à un local abandonné.

Utilisez une variété d’outils pour terminer votre travail. Tout, des rouleaux à peinture aux pieds de biche, sera utilisé au fur et à mesure que de nouveaux matériaux se débloqueront tout au long du jeu. Gardez à l’esprit que votre budget est limité, vous ne pouvez donc pas faire grand-chose avant de manquer de financement.

Il existe un arbre de développement des personnages qui accélérera lentement le travail du joueur à chaque étape. Améliorez vos compétences, obtenez de nouveaux équipements et débloquez de nouvelles options tout en profitant de l’expérience de rénovation.

Au final, les joueurs peuvent construire leur propre station et s’amuser à personnaliser le monde manuellement. Les fans continueront de voir le support du jeu après le lancement, car les publics PC et Steam pourront profiter du contenu en cours. Pour plus de divertissement, le jeu est ouvert aux mods soumis par les utilisateurs.

Rénovation de la gare est disponible sur Steam et arrive sur les systèmes Xbox.