La rencontre inattendue entre deux acteurs de Grey’s Anatomy

S’il est contesté par le nombre de saisons, il ne fait aucun doute que L’anatomie de Grey est l’une des séries télévisées les plus emblématiques de ces dernières décennies. Tout au long de tous les épisodes, ils ont eu la participation de plusieurs interprètes, dont vous ne vous souvenez peut-être pas, mais ils ont fait partie de certains épisodes. Regardez qui est réuni !

La saison 17 de l’émission s’est terminée il y a quelques semaines et a été renouvelée pour le numéro 18, qui est déjà en production et arrivera dans les derniers mois de l’année. La vérité est que les derniers épisodes ne semblent pas être les meilleurs, selon la pensée de certains fans, comme celui qui a croisé la route d’Ellen Pompeo.

Une photo entre deux acteurs qui partagent la particularité suivante est récemment devenue virale sur les réseaux sociaux : tous deux ont partagé un écran dans L’anatomie de Grey ça fait longtemps. Il s’agit de Eric Dane, qui a joué Mark Sloan, et Dylan Minnette, que nous avons vu dans la quatrième saison de la série et dans 13 Reasons Why. Regardez l’image qui a généré plus de 140 000 likes et plus de 25 000 retweets !

Si tu ne te souviens pas Dylan fait d’un garçon malentendant nommé Ryan, qui a laissé l’une des scènes les plus drôles : le petit garçon s’approche de Mark Sloan et lui demande : « Papa ? », provoquant une réaction confuse chez le médecin. On voit enfin que tout n’était qu’une blague de Derek Shepherd à son collègue. Rappelez-vous cette partie du spectacle!







Ce n’est pas la première rencontre d’acteurs qui a eu lieu dans la dernière fois, depuis des jours après la fin de la saison 17 de L’anatomie de Grey, Ellen Pompeo a eu une rencontre avec Eric Dane et Justin Chambers, qui ont fait des adieux confus, mais ont assuré qu’il essayait de trouver de nouvelles voies professionnelles. On a beaucoup spéculé sur le retour d’Alex Karev, mais jusqu’à présent, cela n’a pas été confirmé.