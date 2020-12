La remise des prix «Oscar 2021» exclut la cérémonie virtuelle

La première et la distribution au cinéma et à la télévision ne seraient pas la seule chose affectée par la pandémie, puisque divers événements de récompense dans le syndicat de l’industrie ont été contraints d’adopter de nouveaux formats et modalités en raison de restrictions sanitaires.

Un exemple clair serait les récompenses Emmy, qui aurait organisé une cérémonie virtuelle au cours de laquelle, dans la plupart des maisons des nominés, des caméras seraient installées en attendant les annonces des gagnants.

Beaucoup espéreraient que cette modalité donnerait le ton pour la prochaine tranche du Prix ​​Oscar en 2021, bien que ce ne soit pas le cas. Le comité d’organisation de la cérémonie de remise des prix aurait confirmé qu’une transition en face à face aura lieu, excluant tout type de modalité virtuelle.

D’accord avec Variété, l’académie confirmerait la nouvelle, déclarant que « la diffusion en personne des Oscars aura lieu ». Une source secondaire au rapport garantirait que les membres de l’académie se sont récemment rendus au théâtre Dolby pour voir les multiples options ».

Bien que les membres du comité organisateur prévoient apparemment de continuer le grand événement comme d’habitude, il reste incertain si les conditions de la pandémie le permettront, il serait donc pertinent de vérifier qu’un vaccin pourrait être distribué avant de prendre la cérémonie.

Il est également possible que certains des candidats choisissent de ne pas assister à la cérémonie. Et, si la pandémie a montré quelque chose de clair, c’est que les épidémies de covid sont extrêmement imprévisibles et que les conditions de santé pourraient changer en quelques semaines, voire quelques jours.

La 93e édition de la livraison du oscar Il était initialement prévu pour le 28 février 2021, bien que les conditions actuelles obligent le comité à reporter la date au 25 avril de la même année. La fenêtre de vote pour choisir les nominés a généralement eu lieu entre décembre et janvier, étant proposée pour donner au jury le temps de voter entre janvier et février.

Certaines modifications auraient également été apportées aux conditions de sortie des films, puisque désormais toute production en streaming avec une sortie limitée en salles serait un candidat éligible pour les prix.