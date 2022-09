La reine des films d’horreur Jamie Lee Curtis rejoint le casting de Haunted Mansion

Pendant le Disney Live Action d’aujourd’hui, les studios d’animation Pixar et les studios d’animation Walt Disney présentation à la D23 Expo 2022, la société a montré un extrait de la prochaine adaptation en direct du long métrage du parc à thème préféré des fans, ride the Maison hantéearrivant en 2023. Non seulement le clip regorgeait des lieux de rencontre heureux que les fans de Disney ont appris à aimer au fil des ans – Hitchhiking Ghosts, Hatbox Ghost et même Constance – mais aussi une apparition surprise de la « Queen of Scary Movies » elle-même, Jamie Lee Curtis (Halloween Prend fin), qui apparaîtra dans le film en tant que Madame Leota.





Les fans qui ont assisté au Disney Live Action, aux studios d’animation Pixar et aux studios d’animation Walt Disney présentation ont eu droit à un clip du Maison hantée film mettant en vedette Rosario Dawson dans le rôle de Gabbie, une mère célibataire; Lakeith Stanfield dans le rôle de Ben Matthias, un scientifique veuf devenu expert en paranormal raté; Tiffany Haddish dans le rôle d’Harriet, une voyante; Danny DeVito en tant que professeur d’histoire au collège; et Owen Wilson comme Kent, un prêtre (mais ce n’est pas un prêtre régulier, c’est un Far West sauvage prêtre avec un crucifix porte-bonheur). Le clip était également un premier aperçu des personnages que les fans de Disney connaissent déjà du manège hanté, introduit pour la première fois à Disneyland en 1969, sera Jared Leto, qui exprime Alistair Crump / Hatbox Ghost et Jamie Lee Curtis dans le rôle de Madame Leota, qui semble avoir un repaire souterrain situé sous le manoir le plus effrayant du parc (et son repaire est décoré de chaises inspirées de Doom Buggie).

FILM VIDÉO DU JOUR

Maison hantée le réalisateur Justin Simien a également taquiné lors de la présentation une série d’autres camées d’acteurs passionnants qui apparaîtront dans le prochain Maison hantée films : Winona Ryder, Dan Levy, Hasan Minhaj.





Justin Simien était un membre de la distribution

Image via 45secondes.fr

« Pour moi, il y avait quelque chose dans ce trajet que je sentais dans le script », a déclaré Simien en présentant Jamie Lee Curtis, qui est arrivé sur la scène du Hall23 dans Doom Buggie, ainsi que les autres annonces de camée. « C’était drôle et plein de personnages intéressants, mais avec un côté sombre. Je viens de m’y rapporter. J’ai senti que je savais comment le faire. J’adore la Nouvelle-Orléans et j’ai senti que j’avais la responsabilité ici de m’assurer que tous les petits œufs de Pâques sont là. »

« En fait, je travaillais à Disneyland », a-t-il déclaré sous les applaudissements tonitruants de tous les autres anciens membres de la distribution. « En fait, j’avais des cheveux, et c’était le meilleur travail d’été que j’aie jamais eu. Et chaque fois que je ne travaillais pas sur le manège que j’étais censé faire, je montais Pirates et mon manège préféré, Haunted Mansion. »