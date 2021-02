La réincarnation NieR de Square Enix est lancée au Japon le 18 février

Square Enix a annoncé la date de sortie du prochain mobile Jeu Réincarnation NieR. La société s’occupe de l’édition, tandis qu’Applibot a développé le jeu.

L’éditeur a annoncé une collaboration spéciale avec NieR Automata’s androïdes 2B, 9S et A2 le jour du lancement. Les informations ne sont pas encore connues sur leur rôle dans le jeu, mais le site Web les affiche en train de se battre ensemble.

La pré-inscription a déjà commencé sur les deux plates-formes mobiles. Jusqu’à présent, les pré-inscriptions ont atteint plus de 500 000, donc tout le monde recevra la gemme équivalente à environ 10 gatcha, environ 3 000 gemmes au lancement du jeu.

Il est encore temps de participer et de faire partie des destinataires des objets bonus de la date de sortie. Le bonus de pré-inscription d’un million correspond à 3 000 gemmes plus une «maman» en or pur. L’image finale de la mère dorée n’a pas encore été révélée. Si ce jalon est atteint, un autre objectif peut être créé.

Réincarnation NieR est un jeu mobile dérivé lancé pour iOS et Android. Le protagoniste est une jeune fille qui s’est réveillée sur un sol de pierre froide, entourée de grands immeubles.

Une créature mystérieuse nommée «Mama» commence à la guider. Ainsi commence son aventure en retrouvant ses souvenirs perdus, en lapidant pour ses péchés et en apprenant comment elle s’est retrouvée à l’intérieur de la «cage».

Le gameplay pour Réincarnation NieR consiste à sélectionner des caractères et à saisir des commandes. Contrairement à l’autre NieR titres, les joueurs ne feront pas directement attaquer leurs personnages.

Semblable à un RPG, les personnages resteront en retrait jusqu’à ce que ce soit leur tour, puis attaqueront selon les commandes entrées du joueur. Les joueurs peuvent soit attaquer un ennemi à la fois, soit déclencher des attaques qui frappent tous les ennemis sur le terrain.

Il n’y a pas encore beaucoup d’informations disponibles concernant l’intrigue du jeu ou d’autres parties du gameplay. Le site officiel, actuellement uniquement disponible en japonais, contient de brefs extraits sur les personnages et les ennemis.

Aucun des personnages n’a de nom et ne reçoit que des titres en fonction de son rôle. Les exemples incluent un «garçon nomade» avec une volonté incassable, un «soldat mécanique» qui a été abandonné auparavant mais qui a donné une nouvelle vie, et une «femme en blanc» qui garde sa gentillesse, même pendant les pires jours.

Ceux qui veulent rester à l’écoute de la version anglaise nord-américaine peuvent suivre le jeu sur Twitter ou sur le site officiel.

Réincarnation NieR lancera au Japon le 18 février. La date de sortie nord-américaine est inconnue.