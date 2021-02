La refonte de Wolverine est comparée au remplacement de Batman par le co-directeur de Endgame

La refonte du rôle de Wolverine ne sera pas une tâche facile. Hugh Jackman sera à jamais associé au mutant bien-aimé. En tant que tel, trouver son remplaçant dans l’univers cinématographique Marvel sera difficile, c’est le moins qu’on puisse dire. C’est pourquoi Joe Russo, le co-directeur de Avengers: guerre à l’infini et Avengers: Fin de partie, l’a comparé à la refonte de Batman.

Les frères Russo font actuellement la promotion de la sortie de leur nouveau film, cerise, qui met en vedette notre actuel Spider-Man, Tom Holland. Lors d’une récente apparition sur le Tabouret de bar Light Camera Podcast, Joe Russo a discuté de quelqu’un d’autre entrant dans le rôle de Wolverine, même si ce n’est pas quelque chose sur lequel il a officiellement son mot à dire, étant donné que les Russo ne travaillent pas actuellement avec Marvel Studios. Autant que nous sachions de toute façon. Voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

« Le réaliser à l’écran, c’est très dur car la performance de Hugh Jackman est définitive. C’est comme Homme chauve-souris; il faut vraiment penser à un moyen, il faut vraiment trouver le bon acteur pour entrer et donner une approche vraiment différente à ce personnage. Mais j’aimerais vraiment le voir à l’écran. «

Batman est tout en haut de la liste en termes de personnages de bandes dessinées reconnaissables et aimés. Donc avoir Carcajou n’importe où à proximité, cela en fait un défi, en termes de donner vie à une nouvelle version. Mais Hugh Jackman a joué le personnage pendant près de deux décennies complètes, à commencer par les années 2000 X Men, jusqu’au bout Logan en 2017. Après cela, il a raccroché les griffes. Jackman est resté catégorique sur le fait qu’il ne reviendra pas au rôle dans les années qui ont suivi.

Aucun acteur n’a joué Batman aussi longtemps en live-action. Kevin Conroy a exprimé le personnage depuis la fin des années 80, bien que ce soit un peu différent. Ainsi, bien que des comparaisons avec Batman puissent être faites, il s’agit d’une situation unique. Parlant plus loin, Joe Russo a expliqué qu’une pause est probablement la meilleure façon de procéder avant d’introduire une nouvelle itération. Russo a également exprimé son désir de tenter d’amener Wolverine au MCU.

« Je pense que la meilleure chose à faire est de faire une pause, sans aucun doute. Vous avez besoin d’un [palate cleanser], vous devez rincer un peu la serviette, laisser tout le monde profiter de ce qui était, puis proposer quelque chose de nouveau. Mais j’adorerais essayer Wolverine à un moment donné. «

Nous avons eu près de quatre ans de nettoyage du palais. À cette époque, Disney a acheté Fox et a obtenu les droits de la franchise X-Men. Compte tenu de ce qui se passe dans le MCU, en particulier WandaVision, nous avons toutes les raisons de croire que les mutants arrivent le plus tôt possible. Cela signifie que, finalement, nous allons arriver à Wolverine. Un acteur devra intensifier et essayer de remplir les chaussures laissées par Hugh Jackman. Ce ne sera pas une tâche facile. Vous pouvez consulter l’interview complète de Joe Russo sur son épisode du podcast Lights Camera Barstool.

Sujets: Wolverine, X-Men, Batman