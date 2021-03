La réédition d’avatar menace de voler le record du box-office à Avengers: Endgame

Avatar pourrait bientôt, une fois de plus, régner en maître au box-office. L’épopée de science-fiction 2009 de James Cameron reçoit une réédition inattendue en Chine ce week-end, avec des salles dans le pays montrant le film à partir de vendredi. Cela signifie que Avengers: Fin de partie, qui est actuellement le film le plus rentable de l’histoire, risque sérieusement de perdre la couronne au profit de Avatar, qui détenait auparavant le titre pendant environ une décennie.

Selon un nouveau rapport, les cinémas chinois seront projetés Avatar en IMAX 3D et en 3D standard ce week-end. On ne sait pas combien de temps durera l’engagement. Cela dit, le film n’a besoin que de 7,4 millions de dollars pour dépasser Avengers: Fin de partie. Tel qu’il est, Avatar a un total de 2,79 milliards de dollars au box-office mondial, tandis que Avengers: Fin de partie a réussi à le dépasser avec 2,797 milliards de dollars. Dans ces conditions, c’était l’équivalent de gagner une course de chevaux par le nez.

Il convient également de souligner que le box-office du monde entier est à peu près sous assistance respiratoire depuis une grande partie de l’année dernière. Les théâtres ont été fermés en raison de problèmes de santé et de sécurité pendant des mois. Même là où les salles sont ouvertes, le public a largement hésité à revenir. Mais pas en Chine. 2021 a vu les théâtres du pays rebondir considérablement. La Chine a produit d’énormes succès, tels que Salut maman (783,4 millions de dollars) et Détective Chinatown 3 (680,6 millions de dollars) jusqu’à présent cette année. Dans cet esprit, il est extrêmement facile de voir Avatar gagner au moins 8 millions de dollars pour reprendre la première place.

Avatar a eu une course incroyable dans les salles lors de sa sortie en 2009. Il a ouvert avec un bon mais pas incroyable 77 millions de dollars. Cependant, défiant la logique de l’industrie, cela n’a cessé de fonctionner, semaine après semaine. Il a finalement atteint 760,5 millions de dollars au pays et 2,02 milliards de dollars à l’étranger, dont plus de 200 millions de dollars provenant de la Chine. À l’époque, il était tellement en avance sur ce qu’aucun autre film n’avait jamais accompli, il semblait qu’aucun film ne pourrait jamais espérer le dépasser.

Le long vient Avengers: Fin de partie en 2019. L’entrée de Marvel Cinematic Universe est devenue un événement mondial incontournable de la culture pop. Surtout grâce à l’énorme cliffhanger, le public s’est retrouvé avec Avengers: guerre à l’infini, qui est sorti en salles un an plus tôt en 2018. Les réalisateurs Joe Russo et Anthony Russo ont livré la marchandise. Commençant par un week-end d’ouverture de 356 millions de dollars, le film a connu une course record. Finalement, et à peine, il a réussi à enlever le record de tous les temps à Avatar.

Mais les spectateurs de l’industrie ont toujours regardé la faible marge avec curiosité. Surtout avec Avatar 2 (sans parler des 3, 4 et 5) en route dans les années à venir. Cela a toujours représenté des opportunités pour Disney de capitaliser sur les rééditions de l’original menant aux suites. Il semble désormais inévitable que James Cameron récupérera tôt ou tard son titre de roi incontesté du box-office. Cette nouvelle nous parvient via The Hollywood Reporter.

