La recherche du directeur de Percy Jackson est en marche, le créateur assure que la série Disney + va de l’avant

Un projet passionnant à venir sur Disney + qui n’est pas lié à Star Wars ou Marvel est leur Percy Jackson séries. L’auteur Rick Riordan a récemment fourni une mise à jour sur son blog, soulignant un récent voyage qu’il a effectué à Los Angeles pour continuer à avancer avec la série. Riordan a annoncé au printemps dernier qu’il produirait une adaptation de sa série YA bien-aimée impliquant des demi-dieux et des créatures mythiques. Maintenant, il semble que tout s’assemble.

« Alors, où en sommes-nous ? Eh bien, si je ne vous ai pas donné de mises à jour aussi souvent que vous le souhaiteriez, c’est simplement parce qu’il n’y a vraiment rien de nouveau que je puisse encore annoncer. Nous continuons cependant à travailler dans les coulisses sur de nombreux fronts à la fois, et tout continue d’avancer. Le gros morceau sur lequel nous nous concentrons maintenant est de trouver le réalisateur parfait pour rejoindre notre équipe. «

Rick Riordan a énuméré les quatre principales exigences pour un réalisateur de cette série. Ces exigences sont les suivantes : sont-elles disponibles ? Sont-ils capables et désireux de travailler avec de jeunes acteurs ? Sont-ils quelqu’un dont les gens de Disney peuvent s’enthousiasmer et se sentir en confiance? Sont-ils quelqu’un qui connaît, aime et comprend le Percy Jackson matériel source? Riordan mentionne que trouver un réalisateur est la dernière étape avant de pouvoir vraiment se lancer dans tous les aspects de la série. Cependant, il a dit que l’épisode pilote est déjà terminé.

« Cependant, le script pilote est prêt et les grandes lignes de la saison sont en bon état. Je ne saurais trop insister sur le fait qu’il s’agit d’une énorme » victoire « , et il a vraiment fallu près de quinze mois pour y arriver », a écrit Riordan. . « Quand cette série avancera (doigts et orteils croisés, bien sûr) je suis convaincu qu’elle volonté être le spectacle que nous attendions. »

L’optimisme de Riordan est rafraîchissant, surtout pour les fans des livres qui ont été déçus par les films. Le premier film, Percy Jackson et le voleur de foudre, a déçu beaucoup de lecteurs de livres et de non-livres. Beaucoup ont critiqué le fait que le film lui-même avait tellement changé par rapport au livre qu’il s’agissait presque de deux choses différentes. Bien qu’il ait bien fonctionné au box-office, le deuxième film, Percy Jackson: la mer des monstres, a fait un flop dur et la série n’a jamais été terminée. Percy Jackson & The Olympians est une série de cinq livres qui n’a eu jusqu’à présent que deux adaptations.

La série de livres est extrêmement populaire et une adaptation cinématographique ou télévisuelle a un potentiel énorme. La série suit Percy Jackson qui découvre qu’il est un demi-dieu (mi-Dieu, mi-humain). Il est le vrai fils de Poséidon, Dieu de la mer, et entre dans un monde où il y en a d’autres comme lui. Cette série a une chance de devenir le prochain Harry Potter. En fait, le premier film de Percy Jackson est réalisé par Chris Columbus, le même réalisateur des deux premiers films Harry Potter.

Avec Rick Riordan attaché au projet, la série Disney+ devrait être ce que beaucoup attendaient. On ne sait pas encore grand-chose sur la série, mais les Illuminerdi ont révélé que la série comptera huit épisodes. Il est temps d’apporter un peu de rédemption à cette série.