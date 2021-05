La recherche cherche l’évolution du cancer de l’œsophage

Une étude internationale sans précédent sur les changements épigénétiques chez les patients atteints d’un cancer de l’œsophage a révélé que les patients analysés, originaires de différentes régions du monde à forte incidence de ce type de cancer, partagent de nombreuses altérations moléculaires et que les tumeurs ont impliqué des gènes très proches ou égaux dans leur développement.

L’étude a été menée sous la coordination du Centre international de recherche sur le cancer (Iarc) et a analysé, sur cinq ans, 240 patients de 9 pays d’Afrique, d’Asie et du Brésil, dont 28% étaient de José Alencar Gomes da Silva National Cancer Institut (Inca).

Les pays ayant un indice de développement humain (IDH) moyen ou faible ont été choisis. Les chercheurs ont participé à l’Inca, Sheila Coelho Soares, biologiste; et Luis Felipe Ribeiro, chef du programme de carcinogenèse moléculaire et coordonnateur de la recherche à l’Institut. Le résultat de l’étude a été publié dans la revue Cancer Research (American Association for Cancer Research Publications) et permet de comprendre comment se produit la formation de ce type de cancer et comment il évolue. Cela s’explique par le fait que, selon la région géographique, il existe des facteurs environnementaux induisant le cancer, a déclaré la biologiste Sheila Coelho à Agência Brasil.

«Ou nous pouvons avoir une constitution génétique différente, qui peut également conduire à différents mécanismes pour le développement du cancer. Seulement, dans ce cas, nous avons vu que ces changements que nous avons détectés sont très similaires. Ainsi, il semble que, quelle que soit la région géographique, ces changements sont importants pour le développement de ce cancer et cela aide les gens à identifier les marques qui pourraient aider à diagnostiquer la maladie plus tôt ou à proposer de nouvelles thérapies qui pourraient être utilisées pour le cancer de l’œsophage, indépendamment de région géographique « .

En circulation

Selon Sheila Coelho, les cellules cancéreuses libèrent du matériel dans la circulation du patient. «Les changements constatés faisant partie de ce matériel mis en circulation, nous pourrions les rechercher spécifiquement. Parce qu’ils sont caractéristiques, ils sont des marques de cancer de l’œsophage. S’il est détecté dans la circulation, nous aurions une forte indication que le patient a un cancer de l’œsophage ». Le biologiste a évalué qu’une des contributions de la recherche est que, à partir de l’identification de ces marqueurs, des méthodes moins invasives pour le diagnostic du cancer de l’œsophage peuvent être pratiquées. Un exemple est la biopsie liquide », a-t-il déclaré.

Selon l’étude, le profil le plus fréquent des patients atteints d’un cancer de l’œsophage est un faible revenu et un faible niveau d’éducation, fume beaucoup de cigarettes et boit beaucoup d’alcool. Dans la région sud du Brésil, il est associé à la consommation de chimarrão à très haute température. Sheila a expliqué que l’œsophage est un organe sans énervation, qui ne fait pas mal. Même lorsque la tumeur se développe, le patient ne ressent pas de douleur. Cependant, lorsque la masse tumorale évolue beaucoup et bloque le passage des aliments et des liquides, il se rend alors chez le médecin. Sheila Coelho a informé que dans cette phase, près de 70% des cas ne reçoivent qu’un traitement palliatif, car il n’y a plus de possibilité de guérison. «La plupart d’entre eux ne peuvent pas être guéris. Environ 30% des patients, lorsqu’ils sont diagnostiqués, ont déjà des métastases ».

Entre 2012 et 2016, Inca a servi 850 patients atteints d’un cancer de l’œsophage. La moyenne est d’environ 200 patients par an.

Projet pilote

Associé aux travaux internationaux publiés, un projet pilote sera mené pour tenter de détecter, en effet, dans le sang, les altérations identifiées dans les tumeurs des 240 patients de différents pays. Dans un premier temps, la procédure sera réalisée sur des patients incas. La structure de l’organe du ministère de la Santé sera utilisée pour confirmer cette demande. Ce pilote, qui poursuit l’étude menée dans différentes régions du monde, devrait démarrer au deuxième semestre. « Je crois que l’année prochaine, nous avons déjà les premières données », a déclaré le chercheur.

Au Brésil, il s’agit du septième type de cancer, plus fréquent chez les hommes que chez les femmes, dans la proportion de trois hommes pour une femme, avec la possibilité d’atteindre quatre hommes pour une femme dans certaines régions du pays. fréquente dans les populations à IDH faible ou moyen, est très associée aux habitudes et également à une alimentation carencée en nutriments. Ce sont des individus qui mangent très mal, ont souvent des antécédents de carences nutritionnelles », a commenté Sheila.

Un traitement adéquat

Sur la base de ces recherches, le diagnostic précoce des patients atteints d’un cancer de l’œsophage facilite également l’accès à un traitement approprié. Le chercheur Luis Felipe Ribeiro a ajouté qu’il est déjà possible d’utiliser des médicaments capables d’inverser les changements épigénétiques des patients. «Certains médicaments sont même déjà utilisés pour traiter d’autres types de cancer. Ainsi, nous pourrons évaluer le potentiel d’incorporation de ces médicaments dans le traitement des patients atteints d’un cancer de l’œsophage ».

Les changements épigénétiques sont souvent fréquents chez les patients cancéreux et déterminent la lecture du code génétique. Cette évaluation n’avait pas encore été menée aussi profondément dans le cancer de l’œsophage et même pas dans certaines des populations les plus touchées par la maladie dans le monde. Un autre fait pertinent, selon l’Inca, consistait à examiner des populations mal étudiées dans lesquelles le cancer de l’œsophage est plus répandu, comme en Asie (considérée comme la ceinture du cancer de l’œsophage), y compris l’Inde et la Chine, l’Afrique de l’Est et l’Amérique du Sud, avec des données du Brésil. . La recherche a examiné plus de 850 000 changements épigénétiques dans le cancer de l’œsophage.

Luis Felipe Ribeiro a souligné que ce type de cancer est une maladie négligée. « Par conséquent, cette étude a un rôle fondamental, car elle aidera les populations qui ont besoin d’attention », a-t-il déclaré. Le nombre de nouveaux cas de cancer de l’œsophage estimé par les Incas pour le Brésil, pour chaque année du triennat 2020-2022, sera de 8 690 cas chez les hommes et 2 700 chez les femmes. Ces valeurs correspondent à un risque estimé de 8,32 nouveaux cas pour 100 000 hommes et 2,49 pour 100 000 femmes.