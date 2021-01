La recette de macaroni au fromage de Gigi Hadid fait honte à Bella

Comme beaucoup d’entre nous, Gigi Hadid a passé beaucoup de temps à cuisiner en quarantaine pour sa famille et ses proches. Étant donné que le mannequin était également enceinte pendant une bonne période de verrouillage, elle s’est livrée à tout, des crêpes aux bagels et aux muffins. La nouvelle maman a également été assez généreuse pour partager certaines de ses recettes préférées avec ses fans.

Cependant, en tant que nouvelle mère, il semble que Hadid ait laissé le reste de sa famille prendre les rênes de Thanksgiving cette année. Sa sœur cadette, Bella, a fièrement montré sa recette de macaroni au fromage, laissant les fans alarmés par sa texture et son apparence.

Heureusement, nous avons la recette de macaroni au fromage gluant de Hadid à imiter à la maison.

Les fans ont été consternés par le macaroni au fromage de Thanksgiving de Bella Hadid

Bella Hadid a montré une photo de son macaroni au fromage pendant les vacances de Thanksgiving et les fans ont été stupéfaits. Lorsque le mannequin a partagé le plat pour la première fois, de nombreuses personnes pensaient à l’origine qu’il s’agissait d’un dessert, car il semblait contenir un crumble à la cannelle.

Cependant, les fans se sont vite rendu compte que Hadid faisait allusion au macaroni au fromage puisqu’elle avait la chanson «Cheesy Rat Blues» dans la vidéo qu’elle a partagée sur les réseaux sociaux.

Cependant, les fans n’étaient pas si gentils. Ils ont commencé à nommer le plat «mac soupe» et «fromage au lait». Sur Instagram, l’utilisateur a déclaré: «Je suis désolé, mais non.» Un autre a ajouté: «Est-ce du fromage et de l’eau? Il suffit de jeter la chapelure dessus comme « fck it » smh. » Quelqu’un d’autre est intervenu en disant: « Ce n’est pas du macaroni au fromage, ce fromage en mac macahttttttttttt Cheese pudding. »

Le joueur de 24 ans a fait des plats plus réussis dans le passé. Cependant, nous allons nous tourner vers la recette de macaroni au fromage de sa grande sœur pour obtenir le type de look et de texture que nous voulons du plat de nouilles bien-aimé.

Ingrédients du macaroni au fromage de Gigi Hadid

Pâtes macaronis

1 œuf, battu dans un autre bol

1/4 tasse de farine

2 1/2 tasses de lait

1/2 bâton de beurre

Cheddar doux

Cheddar fort

Gouda

Sel

Poivre

Paprika (facultatif)

Piment de Cayenne (facultatif)

Instructions pour le macaroni au fromage de Gigi Hadid

La meilleure chose à propos de la fabrication de macaroni au fromage est que vous pouvez ajuster les fromages à votre goût, en ajoutant autant ou aussi peu que vous le souhaitez. Le fromage peut également être échangé contre vos favoris.

Selon les instructions de Hadid, faites d’abord cuire les nouilles macaroni, selon les instructions au dos de l’emballage. Égouttez les nouilles et mettez-les de côté. Pour faire la sauce au fromage, faites fondre le beurre dans une grande casserole, en ajoutant lentement la farine, Assurez-vous de remuer continuellement pendant quelques minutes à feu moyen pour qu’il ne brûle pas.

Ajouter le lait en fouettant pendant 5 à 10 minutes jusqu’à ce qu’il épaississe. Ensuite, prenez 1/4 tasse du mélange de lait chaud, en l’ajoutant lentement à l’œuf battu pour qu’il ne se brouille pas. Ajouter l’œuf et le lait au reste du lait avec les fromages, en remuant jusqu’à ce qu’ils fondent.

Assaisonner le mélange avec du sel, du poivre, du paprika et du poivre de Cayenne au goût, et enfin ajouter les nouilles macaronis. Prendre plaisir!