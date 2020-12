La réalisatrice Patty Jenkins n’est pas sûre de Wonder Woman 3 en ce moment

Même si la cinéaste Patty Jenkins n’a fait qu’un seul film DCEU jusqu’à présent, 2017 Wonder Woman, elle s’est déjà imposée comme l’une des créatives les plus importantes de la franchise. A tel point qu’un tiers Wonder Woman film sous Jenkins est déjà en cours de planification, avant même la sortie du second, le prochain Wonder Woman 1984. Dans une interview avec CinemaBlend, Jenkins a révélé qu’elle avait des doutes sur l’histoire qu’elle avait inventée. Wonder Woman 3.

« En fait, j’ai inventé une histoire, et Geoff Johns et moi avons battu toute une histoire pour Wonder Woman 3 dont nous étions super excités. Mais je n’ai jamais ressenti cela avant autant que maintenant. Je ne pense pas que je le ferai ensuite, donc je dois en quelque sorte attendre de voir où nous en sommes dans le monde. C’est intéressant. Ce dont je voulais parler dans ce film était très prémonitoire par rapport à ce que je ressentais et ce que vous ressentiez allait arriver. Alors maintenant? Je ne suis pas sûr. Tant de choses ont changé dans le monde. J’aime toujours l’histoire que nous avons inventée. Je suis sûr que certaines parties y viendraient. Mais j’essaie de dire: «Ne décidez pas». Ne tombez amoureux de rien. Voir « Que ferait Wonder Woman maintenant? » Qu’est-ce que tu as envie de faire Wonder Woman dans ce monde? «

Tandis que Wonder Woman a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, et Wonder Woman 1984 se déroule, vous l’avez deviné, dans les années 1980, Patty Jenkins avait précédemment confirmé que le troisième film de la série amènerait enfin le personnage de la princesse Diana alias Wonder Woman dans l’ère moderne. Au-delà de cela, la cinéaste n’a pas laissé tomber trop d’indices sur ce que l’histoire pourrait impliquer, même si Jenkins avait expliqué l’année dernière qu’elle voulait mettre tous ses efforts pour faire Wonder Woman 3 son dernier, meilleur film du DCEU.

« Wonder Woman 1984 m’a donné la chance de faire beaucoup de choses que je ne pouvais pas accepter dans le premier film. J’étais si heureux de raconter l’histoire d’origine de Wonder Woman. C’était presque sa naissance, mais nous n’avons vraiment pas vu de quoi elle est capable. C’est excitant pour moi de lui montrer au sommet de sa force. Mais il est également très important qu’elle mène une lutte interne: elle est une déesse et essaie d’aider l’humanité. Elle n’est pas seulement quelqu’un qui combat le mal, elle essaie de montrer aux méchants comment s’améliorer. C’est un dilemme intéressant. Le prochain est probablement mon dernier film Wonder Woman, donc je dois y mettre tout ce que je veux montrer. Nous devons réfléchir attentivement. «

Réalisé et co-écrit par Patty Jenkins, le film met en vedette Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal et Natasha Rothwell. Wonder Woman 1984 aura la toute première création numérique mardi prochain. Le film arrive dans les salles et HBO Max le 25 décembre, tout en débutant en salle sur les marchés internationaux à partir du 16 décembre. Le film sera disponible pendant un mois sur HBO Max aux États-Unis inclus sans frais supplémentaires.

Sujets: Wonder Woman 3, Wonder Woman