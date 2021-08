La réaction des fans aux nouvelles images de Sex Education

Il reste de moins en moins de temps pour la première du troisième saison de Éducation sexuelle dans Netflix, et les fans de la série ne peuvent plus attendre. Est-ce que cette série a amené les téléspectateurs à générer une grande empathie avec des personnages aussi charismatiques et réels. Après que la plateforme Red N a partagé de nouvelles images de ce que sera le prochain épisode, les réseaux sociaux ont explosé avec des centaines de commentaires. Ici, nous vous montrons ce que leur réactions.







Le 17 septembre nous rentrerons dans le Lycée de Moordale où les conflits typiques des adolescents deviennent à la fois dramatiques et comiques. Dans la première saison, ils ont présenté Otis (ESA Mariposa) en tant que fils d’un sexologue. Le jeune homme n’a aucune expérience dans ce domaine, mais il semble néanmoins connaître l’explication de tous les problèmes que traversent ses compagnons.

La deuxième saison de Sex Education sera diffusée le 17 septembre (Netflix).



Pour cette raison, Maeve (Emma Mackey), une fille rebelle qui lui est très opposée, lui propose d’ouvrir une clinique sexuelle. C’est ainsi que tout au long des épisodes, Éducation sexuelle montre un casting cool composé de Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Connor Swindells, Aimee Lou Wood et Tayna Reynolds, entre autres.

Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Connor Swindells, Aimee Lou Wood et Tayna Reynolds font partie du casting (Netflix).



De cette façon, la série est devenue l’une des plus regardées sur la plateforme de streaming et c’est pourquoi la production souhaite continuer à parier dessus. En ce sens, ils incorporeront nouveaux personnagess : Jemima Kirke, qui incarnera la directrice de l’institut ; Jason Isaacs, le frère aîné de Groff ; Indra Ové, la mère adoptive d’Elsie ; et Dua Saleh, en tant qu’étudiante de genre non binaire.

Sex Education gardera ses personnages originaux mais fera des ajouts au casting (Netflix).



Pour le moment, la bande-annonce officielle de Éducation sexuelle. Compte tenu du fait qu’il sera présenté dans un mois, il est prévu que dans les semaines à venir, la plate-forme lancera de nouvelles avancées pour en savoir un peu plus sur cette saison. Pendant ce temps, Netflix a publié quelques captures d’écran des scènes que nous verrons tout au long des huit épisodes et c’est ainsi que les fans les ont reçues.

La plateforme devrait sortir la bande-annonce de Sex Education dans les prochaines semaines (Netflix).



+ Réactions aux premières images de Sex Education