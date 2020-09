La raison logique pour laquelle Stephen Amell pense que Batman réussira

Ça fait deux semaines depuis Matt Reeves a bouleversé le monde des super-héros avec la première du premier trailer de « The Batman », la nouvelle aventure de The Dark Knight qui s’annonce comme l’un des meilleurs travaux réalisés sur le personnage, avec un ton sombre rappelant celui qu’il a utilisé Christopher Nolan dans son « Dark Knight », et avec le sentiment que Matt Reeves connaît parfaitement le personnage et est capable de tirer le meilleur parti de Bruce Wayne.

Et est-ce que Robert Pattinson Il a l’air spectaculaire en tant que Batman, comme nous avons pu le voir dans la bande-annonce spectaculaire. Un Batman qui a l’air complètement renouvelé, avec un nouveau costume spectaculaire qui pourrait être parfaitement vu dans la bande-annonce, et avec quelques détails qui donnent des indices sur la personnalité de ce nouveau Bruce Wayne. Et l’un de ces détails n’est pas passé inaperçu depuis Stephen amell, qui pense avoir trouvé la raison pour laquelle cela fera le succès du film.

Celui en charge de donner vie à La Flèche dans l’univers télévisuel de The CW estime que le film a tout pour réussir: « Si vous voulez lancer une franchise DC à succès, un bon fard à paupières est un bon point de départ. ». « Arrow » est l’une des séries télévisées les plus réussies du genre dans l’histoire de la télévision, et son univers a donné lieu à d’autres aventures télévisuelles telles que « The Flash », « Supergirl » ou « Legends of Tomorrow ». Cette ombre à paupières est un détail important, qui est le même qu’Oliver Queen utilisé pour distribuer la justice à Starling City, et aujourd’hui on ne sait pas quelle sera la personnalité de ce nouveau Bruce Wayne.

