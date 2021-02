La quatrième mission Crew Dragon de SpaceX sera dirigée par les astronautes de la NASA Kjell Lindgren et Bob Hines

15 févr.2021 14:58:26 IST

La NASA a sélectionné des astronautes pour sa quatrième mission SpaceX Crew. Les deux membres d’équipage embarqueront à bord du quatrième vol de rotation d’équipage du vaisseau spatial Crew Dragon pour se rendre à la Station spatiale internationale. L’agence spatiale a nommé les astronautes américains Kjell Lindgren et Bob Hines comme membres d’équipage de la mission SpaceX Crew-4. Lindgren servira de commandant du vaisseau spatial et Bob Hines sera le pilote de la mission. Le duo d’astronautes sont les principaux membres. Un équipage supplémentaire dans la désignation de spécialistes de mission sera sélectionné dans les mois à venir.

Selon NASA, la mission devrait être lancée en 2022. Comme utilisé dans les missions précédentes de l’équipage, une fusée Falcon 9 prendra le vaisseau spatial du complexe de lancement 39A au centre spatial Kennedy de la NASA en Floride. L’équipe, composée de Lindgren, Hines et d’autres membres d’équipage internationaux, va rejoindre un équipage d’expédition déjà à bord de la station spatiale et ils vont y rester longtemps.

Lindgren a déjà été dans l’espace, après avoir séjourné à la station spatiale pendant 141 jours en 2015 pour les expéditions 44 et 45. Hines, en revanche, fera son premier voyage dans l’espace dans le cadre de la quatrième mission de vol de rotation d’équipage.

La NASA fait partie du programme Commercial Crew où elle travaille avec des sociétés comme SpaceX pour «développer et exploiter une nouvelle génération de vaisseaux spatiaux et de systèmes de lancement capables de transporter des équipages en orbite terrestre basse et dans la station spatiale».

Auparavant, la NASA avait annoncé que le prochain La mission Crew-2 partira pour la Station spatiale internationale au plus tôt le 20 avril. Les astronautes de la NASA Shane Kimbrough et Megan McArthur serviront de commandant et de pilote du vaisseau spatial pour cette deuxième mission, et l’astronaute de la JAXA Akihiko Hoshide avec l’astronaute de l’ESA Thomas Pesquet seront les spécialistes de la mission.

