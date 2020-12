La puissante fusée Delta IV Heavy lance un satellite espion américain secret en orbite

CAP CANAVERAL, Floride – Les États-Unis viennent d’ajouter à leur réseau de satellites espions.

United Launch Alliance (ULA) a lancé avec succès sa 12e fusée Delta IV Heavy jeudi soir (10 décembre) depuis la nouvelle station spatiale de Cape Canaveral en Floride . L’énorme fusée a décollé du Space Launch Complex-37 ici à 20h09 HAE (0109 GMT le 11 décembre), hissant le vaisseau spatial classé NROL-44 pour le US National Reconnaissance Office (NRO).

Le lancement s’est déroulé sans accroc après des mois de retards qui comprenaient des problèmes matériels et des problèmes d’infrastructure de la rampe de lancement.

Une fusée lourde Delta IV de United Launch Alliance lance le satellite classé NROL-44 pour le US National Reconnaissance Office le 10 décembre 2020. (Crédit d’image: ULA)

Initialement prévue pour décoller le 26 août, la mission NROL-44 a d’abord été repoussée de 24 heures à la demande du client. Puis, le 27 août, la fusée a été alimentée pour le lancement, mais le compte à rebours a été interrompu en raison d’un problème avec un système de contrôle pneumatique au sol critique. Une autre tentative le 29 août a été avortée à la dernière seconde.

Les plans de lancement de la mission le 26 septembre ont été sabordés par un problème avec le système de rétraction du bras oscillant de la rampe de lancement. La météo a repoussé le vol au 29 septembre, qui a été suivi d’un abandon automatique le 30 septembre lorsque l’ordinateur de bord de la fusée a détecté une défaillance du capteur. Ce problème a entraîné un retard de plusieurs mois.

Le ciel au-dessus de la côte spatiale était limpide ce soir alors que les étoiles et les constellations et même Mars étaient visibles dans le ciel au-dessus de la rampe de lancement.

La fusée a illuminé le ciel nocturne alors qu’elle semblait faire lentement la montée dans l’espace. La puissance des principaux moteurs de la fusée a démarré et la fusée s’est envolée hors de vue, tonnant dans les cieux.

ULA développe actuellement son lanceur de nouvelle génération, le Vulcan Centaur, et, à ce titre, est en train de supprimer progressivement ses familles de fusées Atlas et Delta. Il ne reste que quatre lancements de Delta IV Heavy, dont deux devraient partir de Californie et deux missions supplémentaires décollant du Cap quelque temps avant la fin de 2023.

Comme en témoignent les récentes séries de retards, un lancement de Delta IV Heavy est tout simplement dramatique. Le mastodonte offre tout un spectacle en montant en orbite, s’éclairant littéralement quelques secondes avant de quitter le pad. En raison de sa taille et de son poids, la fusée a l’air majestueuse lorsqu’elle grimpe et semble laisser lentement la Terre derrière elle.

Alimenté par trois boosters à noyau commun et un deuxième étage cryogénique, le Delta IV Heavy emballe tout à fait le punch, produisant plus de 2 millions de livres de poussée au décollage. La fusée à triple propulsion est alimentée par une combinaison d’hydrogène liquide super refroidi et d’oxygène liquide.

L’hydrogène liquide est incroyablement inflammable, de sorte que les allumeurs de type sparkler de la fusée brûlent tout excès de gaz 14 secondes avant le décollage. Cette partie tout à fait normale du lancement produit une boule de feu emblématique (et dramatique) qui est unique au Delta.

La tour de service mobile revient de la fusée Delta IV Heavy de la United Launch Alliance transportant la mission NROL-44 pour le National Reconnaissance Office, en préparation du lancement du Space Launch Complex-37 à la station Space Force de Cap Canaveral, en Floride, le 10 décembre , 2020. (Crédit d’image: ULA)

À T-7 secondes, le servomoteur tribord s’enflamme, suivi des moteurs central et bâbord deux secondes plus tard. L’allumage échelonné est conçu pour atténuer la boule de feu produite par les moteurs à hydrogène de la fusée.

Peu de temps après le décollage, le véhicule effectue une manœuvre de «tangage», s’orientant sur la bonne trajectoire de vol et réduisant le stress sur le véhicule pendant le vol. Un peu moins de quatre minutes après le décollage, les deux boosters latéraux sont largués et le servomoteur central et l’étage supérieur accélèrent pendant environ 90 secondes avant que le moteur principal ne s’arrête.

À partir de là, tout dépend de l’étage supérieur. Le cône de nez de la fusée, connu sous le nom de carénage de charge utile, est largué 6,5 minutes après le vol, mais, comme NROL-44 est une mission pour le NRO, qui exploite des satellites espions américains, l’heure et le lieu exacts du déploiement de la charge utile ne seront pas divulgués.

La route du lancement

La campagne de lancement de NROL-44 a vraiment commencé à se concrétiser l’été dernier, lorsque les trois propulseurs de base communs de la fusée sont arrivés dans les installations de l’ULA ici à Cap Canaveral. Le trio a été intégré l’un à l’autre tandis que l’étage supérieur cryogénique était fixé au bâton central. L’étage supérieur est propulsé par un seul moteur Aerojet Rocketdyne RL10B-2, qui propulse la charge utile secrète en orbite une fois que les boosters se sont séparés.

Quelques mois plus tard, en novembre 2019, la fusée a été roulée vers l’installation d’intégration verticale du Space Launch Complex-37 et a attendu que sa charge utile soit montée sur le dessus. Mais avant que cela ne puisse se produire, les ingénieurs de l’ULA devaient mettre la fusée à l’épreuve pour s’assurer que le jour du lancement se déroulerait sans heurts.

En janvier 2020, ULA a terminé les tests préalables au lancement, qui comprenaient une «répétition générale humide». Le véhicule était chargé de carburant et les équipages ont pratiqué les activités du jour du lancement jusqu’à l’allumage. La fusée a ensuite été désarmée et repliée à l’intérieur de la tour de service mobile pour attendre sa charge utile, qui a été installée le 27 juillet.

Une douzaine de deltas

Le vol d’aujourd’hui marque la sixième mission cette année pour ULA et le 142e lancement réussi de l’entreprise depuis sa création en 2002. C’est aussi le 12e Delta IV Heavy à voler. À ce jour, huit des roquettes ont transporté des charges utiles pour le NRO. Parmi les autres missions notables, citons l’envoi de la capsule Orion de la NASA sur un vol d’essai en orbite terrestre en décembre 2014, ainsi que le lancement de la sonde solaire Parker de l’agence en août 2018 dans le cadre d’une expédition d’exploration du soleil.

C’est aussi la 385e fusée de la famille Delta à voler depuis le Thor-Delta en 1960. Pour honorer cet héritage, le PDG de l’ULA, Tory Bruno a tweeté une image qui a été peint sur la fusée. L’image représente le numéro 385 blasonné sur le côté de la fusée, à l’intérieur d’un triangle, qui symbolise la lettre Delta en grec. Toutes les futures fusées Delta IV Heavy comporteront une variante de ce badge, a déclaré Bruno.

Une autre excellente idée de votre part … mise en œuvre. Le lancement de ce soir est le 385e de la famille Delta Rocket, à commencer par Thor-Delta en 1960. Chacun des 5 DeltaIV-Hvy’s restants portera ce badge. pic.twitter.com/cq2rjFJ34o26 août 2020

Il reste quatre autres missions Delta IV Heavy qui lanceront leurs propres charges utiles de sécurité nationale avant 2023. La première de celles-ci devrait voler au début de l’année prochaine depuis la base aérienne de Vandenberg en Californie. Après cela, il y aura une mission supplémentaire de Californie ainsi que deux autres missions du Cap.

Le Delta IV Heavy est le lanceur préféré du NRO, car la fusée est essentiellement parfaite pour sa cargaison clandestine. Les charges utiles de reconnaissance ont toujours été incroyablement encombrantes et lourdes, un peu comme le lancement d’un autobus scolaire, et sont conçues de manière à s’adapter spécifiquement au Delta IV Heavy.

En effet, ULA utilise une approche d’intégration verticale pour attacher et intégrer des charges utiles à ses fusées. Cette technique est parfaite pour le NRO; ses satellites sont conçus pour être montés sur une fusée alors qu’elle est en position verticale, contrairement aux pratiques d’intégration horizontale.

Mais le Delta IV Heavy n’est pas le seul appareil de levage lourd sur le marché. SpaceX possède également sa propre fusée massive appelée Falcon Heavy.

Le Falcon Heavy peut surpasser le Delta IV Heavy, mais le Delta a un carénage de charge utile plus grand conçu pour transporter des marchandises volumineuses et surdimensionnées. Le Falcon Heavy s’appuie également actuellement sur l’intégration horizontale pour accoupler ses charges utiles.

SpaceX a déclaré qu’il offrirait des pratiques plus flexibles à l’avenir, notamment l’utilisation de nouvelles méthodes d’intégration verticale ainsi que la production d’un carénage de charge utile plus large pour les missions militaires.

Cela pourrait l’aider à obtenir plus de contrats de lancement. En 2018, le Falcon Heavy a décroché son premier contrat militaire avec l’armée de l’air, d’une valeur de 130 millions de dollars, et devrait lancer cette charge utile militaire l’année prochaine. Mais ce n’est pas tout. Le Pentagone a récemment choisi ULA et SpaceX pour partager les tâches de lancement de ses futures missions militaires et NRO. Le duo a battu ses concurrents Blue Origin et Northrop Grumman, chacun développant sa propre fusée.

ULA a reçu la part du lion, sécurisant 60% des missions jusqu’en 2027, tandis que SpaceX en lancera 40%. On ne sait pas si ces missions seront lancées sur le Falcon 9 ou le Falcon Heavy de SpaceX, mais la partie de ULA devrait utiliser le lanceur de nouvelle génération de la société, le Vulcan Centaur.

Une fusée en 3D

Juste avant la date de décollage initialement prévue de NROL-44, à la fin août, ULA a projeté un affichage éblouissant de son histoire et de son avenir pour ses employés, VIP et quelques membres des médias sur la fusée alors qu’elle était assise, nichée dans son service mobile. tour (MST). Le projet vidéo a duré trois ans et a présenté le passé, le présent et l’avenir de l’entreprise.

« Nous sommes des rêveurs inspirés par des possibilités non encore imaginées, des croyants motivés à exploiter le potentiel de l’espace », a déclaré le narrateur alors qu’une série stellaire d’images de fusées traversait le MST.

C’était la première fois qu’une cartographie 3D était projetée sur une véritable fusée. Selon les responsables de l’ULA, le projet nécessitait de très nombreuses approbations, mais en fin de compte, le client était vraiment enthousiasmé.

Le Delta IV Heavy d’ULA a servi de toile de fond à une projection 3D unique qui a présenté l’avenir de l’exploration spatiale. La présentation a eu lieu au Launch Complex-37 à Cape Canaveral en Floride en août 2020. (Crédit d’image: United Launch Alliance)

« Le Delta IV Heavy est le plus gros véhicule de la flotte de ULA et est le véhicule de levage lourd éprouvé de notre nation », a déclaré Tony Taliancich, directeur des opérations de lancement à ULA, à 45secondes.fr. « Il a un héritage de livraison réussie de charges utiles pour l’US Space Force, le National Reconnaissance Office et la NASA. »

Taliancich a expliqué que les services de lancement d’ULA ont contribué à sauver des vies, à explorer l’univers et à connecter le monde. La nouvelle vidéo était donc un moyen de mettre en évidence les réalisations et les objectifs de l’entreprise tout en saluant l’exploration spatiale.

« Pour raconter une histoire de projection en 3D sur l’industrie, l’espace de sécurité nationale et l’avenir de l’exploration spatiale, nous avions besoin d’une très grande toile – et le Delta IV Heavy est certainement à la hauteur », a-t-il déclaré.

La mission NROL-44 est la 30e mission lancée par l’ULA pour la NRO. Les autres lancements de la société cette année incluent l’avion spatial robotique X-37B dans le cadre de la première mission officielle de l’US Space Force, ainsi que le rover Mars Perseverance pour la NASA le 30 juillet.

