La pub Contrebande nous laisse dans un halo de mystère

Microsoft surprend avec une nouvelle IP. La publicité Contrebande nous fait rêver d’être des chasseurs de tombes.

Êtes-vous d’humeur à vivre des aventures dans le plus pur style Indiana Jones ? Eh bien, il semble que le Annonce de contrebande c’est ce qu’il veut nous offrir. D’un emballage des années 70, ce jeu nous promet une expérience en monde ouvert d’Avalanche Studios.

Comme la bande-annonce ci-dessous, le jeu semble tenir très fort dans les années 70, qui, comme on dit, est basé sur un monde ouvert sans charges entre les cartes.

Dans la vidéo, on peut voir à quoi ressemble le bureau d’un pilleur de tombes, avec une radio, un garage où il répare une voiture et plusieurs plans. Surtout, la poitrine ressort, ce qui semble avoir une importance capitale dans le jeu vidéo.

On se souvient qu’Avalanche est l’architecte de jeux comme Just Cause ou la brillante adaptation de Mad Max au jeu vidéo. Il a également aidé à créer le monde ouvert de Final Fantast XV et la voiture Regalia, qui pourrait prendre son envol grâce à la technologie fournie par ce studio.

On ne sait pas grand-chose d’autre, à part le fait qu’il sera exclusif aux systèmes Series S | X et Windows 10.