La psychologie du racisme anti-asiatique, expliquée par un scientifique du comportement

Alors que les Américains d’origine asiatique continuent de vivre dans la peur des attaques à motivation raciste, les motifs horribles et injustifiables de cette violence restent sans cesse ignorés.

Des récentes fusillades dans les spas d’Atlanta aux attaques dans la région de la Baie, les crimes haineux contre la communauté asiatique ont des conséquences fatales.

Mais alors que nous continuons à sensationnaliser ces histoires en les rendant sexuellement motivées, ou en les considérant comme une partie purement horrible de la pandémie, nous négligeons de réaliser que le racisme anti-asiatique est ancré dans le tissu de la société.

Ce n’est pas nouveau. Et cela est rendu possible grâce à d’innombrables idées psychologiques qui ont désespérément besoin d’être réparées.

Nous avons discuté avec le Dr Janet Ahn, une spécialiste du comportement d’origine asiatique et américaine, de la façon dont la haine anti-asiatique se perpétue et de son impact.

Ahn est le directeur des sciences du comportement de MindGym, une entreprise de changement de comportement qui utilise les données et la science pour explorer les motivations des comportements individuels. Son expérience vécue et professionnelle lui a permis de mieux comprendre comment le racisme anti-asiatique se manifeste et quelles conséquences cela entraîne.

Elle explique que le mythe de la minorité modèle est utilisé comme un coin racial.

Souvent, les préjugés contre les Américains d’origine asiatique sont enracinés dans des stéréotypes dits «positifs». Les Asiatiques sont considérés comme très instruits et supposés avoir un statut socio-économique plus élevé – malgré le fait que les Américains d’origine asiatique ont le plus grand écart de revenu racial aux États-Unis.

Ceci est largement utilisé comme excuse pour empêcher les gouvernements d’intervenir dans les disparités socio-économiques entre les groupes raciaux et ethniques – mais cela empiète également sur la façon dont les Américains d’origine asiatique réagissent à leurs propres expériences vécues de racisme.

«En tant que minorité modèle, cela signifie que vous êtes la« bonne »minorité qui réussit vraiment bien en gardant la tête baissée et en faisant le travail», nous dit Ahn.

Les Asiatiques hésitent à «faire bouger le bateau» en s’attaquant au racisme, mais ils subissent également des pressions pour atteindre un niveau de réussite souvent inaccessible face à la discrimination raciale.

«On s’attend à ce que vous vous comportiez à un niveau supérieur, égal ou même supérieur à celui des blancs», dit Ahn. «La recherche a montré que cela est très préjudiciable à la performance et à la santé psychologique.»

Le mythe de la minorité modèle produit des sentiments d’inadéquation et de pression pour être performant qui détourne systématiquement le blâme sur les Américains d’origine asiatique au lieu de s’attaquer aux obstacles auxquels ce groupe est confronté.

Les motivations psychologiques du racisme anti-asiatique sont complexes.

«Cela commence par la peur des autres. C’est ce que nous savons en psychologie », nous dit Ahn.

Nous nous associons tous naturellement à des groupes ou à des personnes particulières auxquelles nous nous identifions sociologiquement et psychologiquement.

Souvent, les Asiatiques se retrouvent placés dans des hors-groupes sociaux. Ils sont vus comme «l’autre» et faits pour être un adversaire.

«Il y a une dissociation naturelle avec les membres de l’extérieur du groupe. Et c’est là que ça devient délicat parce que là où les Asiatiques sont considérés comme cet étranger perpétuel, on est constamment considéré comme ce membre extérieur », dit Ahn, brisant la réalité selon laquelle les Asiatiques sont constamment exclus des normes sociales.

La dissociation des communautés américano-asiatiques crée un détachement psychologique de leurs besoins qui permet au racisme de se manifester explicitement et implicitement.

«Il y a moins de confiance envers eux, il y a peur d’eux, il y a une dérogation à leur égard, il y a de la condescendance à leur égard», nous dit Ahn.

Alors, comment passer du simple fait de ne pas avoir de relation avec quelqu’un dans une communauté différente à causer un préjudice délibéré et grave à ce groupe?

«La déshumanisation est au niveau extrême de considérer quelqu’un comme un membre d’un groupe externe», dit Ahn. « Plus vous vous sentez éloigné de ce membre de l’extérieur du groupe et plus l’hostilité que vous avez accumulée et développée est grande, plus il y a une déshumanisation de qui il est en tant que personne. »

«Qu’ils soient blessés, qu’ils soient blessés, cela n’a pas vraiment d’importance pour vous parce que vous ne les considérez pas comme des humains. C’est là que ça devient dangereux.

L’éducation, les médias, l’éducation et le contexte peuvent informer la façon dont nous percevons les personnes hors-groupes, mais la dynamique de ce type de psychologie est très compliquée et, en vérité, il n’y a pas d’explication réelle ou valable pour expliquer pourquoi on commet de la violence raciste.

De même, nos tentatives de rationaliser ou d’expliquer les actions de quelqu’un comme Robert Aaron Long, le tireur des attentats d’Atlanta, nous détachent davantage de ses victimes.

Ahn nous dit que cette focalisation peut involontairement célébrer les attaquants plutôt que les victimes et activer une mentalité de copieur chez les autres.

«Ce que j’aimerais que les médias fassent davantage, c’est célébrer la vie des victimes décédées», déclare Ahn. «Cela fait tellement défaut dans notre société.»

Elle nous dit que la communauté asiatique a fait un effort pour commémorer Suncha Kim, Yong Ae Yue, Soon Chung Park, Hyun Jung Grant, Daoyou Feng et Xiaojie Tan, femmes qui étaient parmi les victimes de Long.

Cependant, ces femmes et leurs familles continuent de recevoir peu d’attention de la part des médias et souvent l’attention perpétue le problème.

Assimiler les employés des salons de massage aux travailleuses du sexe et se concentrer sur la prétendue dépendance sexuelle du tireur alimente la perception que les femmes asiatiques sont des objets sexuels soumis.

«Les femmes asiatiques ont été hypersexualisées. Cela fait partie des stéréotypes et de la compréhension de qui sont les femmes », nous dit Ahn.

Elle explique que considérer l’attaque comme étant sexuellement motivée plutôt que de la qualifier de crime de haine ne tient pas compte du fait que l’hypersexualisation fait partie de la haine anti-asiatique.

Ahn nous souligne tout au long de notre conversation que le racisme anti-asiatique n’est pas nouveau. Les Asiatiques d’Amérique l’ont rencontré tout au long de leur vie – mais la pandémie a ajouté une nouvelle couche à ce problème déjà préjudiciable.

Le racisme anti-asiatique qui préexistait à la pandémie a pris un nouveau pied car les Asiatiques sont accusés de la propagation du Covid-19.

Bien que les paramètres du racisme au cours de cette pandémie soient nouveaux, le phénomène du bouc émissaire ne l’est pas.

Tout comme de nombreuses personnes tentent de blâmer les Juifs pour l’Holocauste et les Noirs pour la ségrégation raciale et l’esclavage, rejeter le blâme sur les Asiatiques – en particulier les Chinois – est utilisé comme un moyen de donner un sens aux crises.

Croire que quelqu’un mérite d’être attaqué ou ciblé devient beaucoup plus facile à gérer que la réalité selon laquelle la violence peut être injustifiée.

Ahn mentionne une erreur psychologique appelée théorie du monde juste qui se trouve à la racine de cet état d’esprit.

«Cela signifie que de bonnes choses arrivent aux bonnes personnes et de mauvaises choses arrivent aux mauvaises», explique-t-elle. «Les gens sentent que cela se produit parce que c’est mérité.»

Cela empêche les gens d’interroger et de contester véritablement les justifications de ces attaques.

Qualifier la pandémie de «virus chinois» permet aux gens de justifier à tort leur violence anti-asiatique; étiqueter les victimes à Atlanta de «travailleuses du sexe» permet aux gens de ressentir moins d’empathie pour leur mort.

Les Asiatiques ne sont pas un monolithe.

Afin de lutter contre le racisme anti-asiatique, nous devons également être conscients des nuances entre les différentes identités asiatiques et de la manière dont elles vivent le racisme.

L’Asie est le continent le plus grand et le plus peuplé du monde, mais les Asiatiques-Américains et les immigrants asiatiques sont généralement peints avec un seul pinceau qui ne respecte pas les nuances de l’identité raciale.

Ahn nous dit que généralement tous les Asiatiques sont considérés comme chinois et deviennent la cible du racisme anti-chinois indépendamment de leur propre identité.

«Cela a été une micro-agression pendant toute notre vie, je pense que tous les Asiatiques en ont fait l’expérience. Mais il est certain que pendant la pandémie, elle est apparue beaucoup plus », dit-elle.

Ahn est une américano-coréenne entièrement élevée aux États-Unis et dit que son expérience est complètement différente de celle d’une autre asiatique qui a émigré ici.

Le manque de conscience de ces nuances signifie que nous ne fournissons pas de ressources pour les besoins spécifiques des différents groupes asiatiques.

Cela s’est manifesté par une sous-déclaration des crimes haineux anti-asiatiques. Les législateurs et les défenseurs estiment que le nombre réel de crimes haineux subis par les Asiatiques est nettement plus élevé que le nombre de rapports.

Ahn a une explication possible à cela.

«Le sous-signalement au sein de la communauté asiatique vient probablement beaucoup de ceux qui viennent d’émigrer et ne parlent pas la langue», dit-elle. «Ils se sentent mal à l’aise d’aller dans un commissariat de police et de dénoncer parce qu’il n’y a pas du tout de traducteur approprié. fois. »

En omettant de prévoir et de traiter de manière appropriée les différentes identités asiatiques, nous perpétuons le racisme anti-asiatique.

Les impacts psychologiques du racisme anti-asiatique sont nombreux.

Pour Ahn et d’innombrables autres Asiatiques en Amérique, les récentes attaques pèsent lourdement sur la conscience de la communauté.

Ahn nous dit qu’elle ne monte pas dans le métro de New York par peur de ce qui pourrait arriver. Ses parents se promènent généralement dans leur quartier, mais évitent désormais de le faire.

Ces impacts comportementaux créent des niveaux préjudiciables de peur et d’isolement. Ceci est ensuite transmis aux enfants qui ont grandi en ayant peur d’aller à la cour de récréation ou à l’école.

«Cela cause des traumatismes au niveau psychologique et physique, et pas seulement mais à un niveau communautaire généralisé», dit Ahn.

Un sentiment de SSPT et de traumatisme intergénérationnel devient déjà visible, mais nous ne connaissons pas encore les résultats exacts.

Ahn nous dit que la communauté asiatique attend désespérément de voir si les vaccins et la fin de la pandémie changeront le paysage dans lequel le racisme anti-asiatique est produit.

Mais des dommages psychologiques à long terme ont-ils déjà été créés? Ahn nous dit que la communauté asiatique espère un changement.

«Nous devons avoir de l’espoir. Si nous n’avons pas d’espoir, comment survivrons-nous? »

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les nouvelles et les divertissements.