La production de téléphones de Samsung va prendre un coup majeur cette année, produira 30 millions d’unités de moins

30 mai 2022 10:48:32 IST

L’industrie technologique a été durement touchée par la pandémie de COVID et la pénurie de puces qui s’en est suivie. En plus de cela, l’invasion de l’Ukraine par la Russie a fait des ravages sur la chaîne d’approvisionnement mondiale déjà tendue. Le résultat final est que des entreprises comme Samsung devront réduire leur production prévisions courtes et absorber une perte importante de revenus.

Selon un rapport du quotidien économique sud-coréen Maeil Business News, le géant de la technologie a dû prendre la décision difficile de produire moins de téléphones que prévu initialement. Samsung a apparemment informé ses partenaires de production et ses distributeurs qu’il prévoyait de n’expédier que 280 millions de smartphones cette année, contre une prévision précédente de 310 millions d’unités.

Cependant, les analystes sud-coréens des investissements affirment également qu’il est fort possible que Samsung doive réduire sa production jusqu’à 35 % si la situation russo-ukrainienne se poursuit et si les chaînes d’approvisionnement mondiales ne sont pas mises en ordre.

L’une des principales raisons pour lesquelles Samsung a dû prendre cette décision radicale est l’inflation mondiale élevée et la perturbation des chaînes d’approvisionnement causée par le conflit militaire entre la Russie et l’Ukraine. Le conflit signifie que les matières premières nécessaires à la fabrication de plusieurs composants clés d’un smartphone ne sont pas facilement disponibles. Même si elles sont disponibles, les prix de ces matières premières ont tellement augmenté qu’il ne serait pas possible pour Samsung d’absorber les coûts, ni de les répercuter sur le client.

L’objectif inférieur de Samsung est un autre signe d’une tendance croissante des fabricants de téléphones à se préparer à l’impact potentiel de la détérioration de l’économie mondiale. Plus tôt cette année, Apple avait également annoncé qu’il ne produirait que 220 millions d’iPhones cette année contre une prévision de marché d’environ 240 millions d’unités.

Bien qu’Apple limitera la production de ses produits phares uniquement, Samsung réduira la production de toute sa gamme. Cela soulève un certain nombre de questions concernant l’avenir de l’industrie des smartphones. Le plus pertinent d’entre eux est de savoir s’il s’agit d’une accalmie après une décennie de ventes explosives de smartphones, ou l’arrivée de nouvelle technologie comme les écrans pliables et les caméras sous l’écran suffisent à faire passer l’industrie.

