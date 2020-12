La production d’Ark 2 est aidée par le célèbre acteur Vin Diesel

Il n’y a pas eu autant de jeux de dinosaures parmi lesquels choisir au cours des dernières années. C’est dommage car ces jeux ont leur attrait. Vous devez affronter des bêtes préhistoriques qui ont parcouru la Terre il y a des centaines de milliers d’années.

Ark: Survival Evolved était l’un des jeux les plus bien accueillis avec les dinosaures comme sujet principal. Il y avait beaucoup de bugs, mais si vous pouviez regarder au-delà d’eux, vous avez eu droit à un jeu très ouvert où vous pouviez chasser et apprivoiser toutes sortes de dinosaures à votre goût.

Beaucoup ont été surpris de voir une suite officielle d’Ark récemment taquinée aux Game Awards 2020. Ce n’était qu’une bande-annonce cinématographique, mais elle présentait le seul et unique Vin Diesel. Vous connaissez peut-être son travail dans la série The Fast and the Furious ou peut-être son rôle du tristement célèbre hors-la-loi Riddick.

Maintenant, il est prêt à jouer un héros nommé Santiago dans Arche 2. Indépendamment de ce que vous pensez de ses derniers films, il est difficile de ne pas apprécier la capacité de Diesel à captiver un public. Il a une certaine présence en lui qui vous fait prêter attention à chacun de ses mouvements.

C’est un excellent argument de vente pour Arche 2, une suite que Studio Wildcard espère élever de manière significative. L’ajout de Diesel ajoute certainement beaucoup à l’histoire, mais il semble que ce n’est pas tout ce qu’il ajoutera à ce prochain jeu de survie.

Selon le développeur, il agira également en tant que producteur exécutif. Ce que cela implique n’est pas exactement connu pour le moment, mais c’est cool de voir Diesel jouer un rôle plus important plutôt que d’être simplement dans le jeu vidéo avec sa ressemblance et sa voix.

L’implication de Diesel est-elle suffisante pour aider Arche 2 améliorer l’original de manière significative? Cela reste à voir, mais à ce stade, cela ne pouvait pas faire de mal. Le jeu fait immédiatement la une des journaux pour l’ajout de l’acteur emblématique et peut-être qu’il peut jouer un rôle clé dans le développement.

Arche 2 est actuellement sur le point de sortir sur la Xbox Series X et Series S en tant qu’exclusivité, mais cela pourrait toujours être une exclusivité chronométrée. Pourtant, il pourrait s’agir d’un jeu unique qui donne à la console de nouvelle génération de Microsoft un avantage sur la concurrence. C’est de toute façon l’espoir.

Si vous avez prêté attention à la carrière cinématographique de Vin Diesel au fil des ans, vous pouvez parier qu’il aura une énorme présence dans l’histoire et sera impliqué dans de jolies séquences hors du commun. Regardez la bande-annonce ci-dessus. C’est dégoulinant de masculinité.