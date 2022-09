La prochaine génération d’iPhone SE aura le même facteur de forme que l’iPhone XR

31 août 2022 15:02:24 IST

L’Apple iPhone SE de cette année a le même design que celui de sa dernière génération, qui était basé sur l’iPhone 8. Cependant, il semble que le prochain iPhone SE aura un design similaire à l’iPhone XR.

L’iPhone SE 4, comme on l’appelle maintenant, abandonnera l’ancien facteur de forme de l’iPhone 8 avec d’énormes lunettes et un bouton Accueil au profit d’un design plus moderne avec des lunettes réduites, une encoche et Face ID.

Alors que l’iPhone SE actuel dispose d’un écran LCD de 4,7 pouces, l’iPhone SE4 basé sur l’iPhone XR aura un écran LCD plus grand de 6,1 pouces. Il aura également d’autres avantages par rapport à l’iPhone SE 2022, comme une batterie nettement plus grande.

D’autres détails sur le nouvel iPhone SE restent flous à ce stade. Dans le passé, Apple a ajouté sa dernière puce à l’iPhone SE d’entrée de gamme – le modèle actuel utilise la même puce A15 Bionic que l’iPhone 13.

Cependant, étant donné que les modèles non Pro du prochain iPhone 14 continueront d’utiliser le chipset A15 de l’iPhone 13, nous ne pouvons pas dire avec certitude quel nouveau chipset le SE 4 basé sur l’iPhone XR utilisera.

En ce qui concerne les caméras, l’iPhone SE 2022 et l’iPhone XR ont des capteurs très similaires avec une seule caméra arrière de 12 mégapixels avec une ouverture f/1,8 et une caméra frontale de 7 mégapixels avec une ouverture f/2,2. Bien sûr, Apple pourrait améliorer les capteurs de l’appareil photo pour le prochain iPhone SE, ou au moins ajouter de nouvelles fonctionnalités logicielles comme le mode nuit, qui, jusqu’à présent, n’était pas disponible sur les iPhones d’entrée de gamme.

La raison d’être de la série iPhone SE est qu’il est destiné aux personnes à la recherche d’iPhones moins chers et plus petits, par opposition aux options régulières ou Max. Cependant, la demande pour l’iPhone SE 2022 a été assez faible, ce qui signifie que les gens ne sont plus intéressés par l’achat d’un téléphone conçu il y a près de dix ans. De plus, cela signifie également qu’un 4,7 pouces est plutôt trop petit et que les gens préféreraient quelque chose de plus grand.

Étant donné qu’Apple a été plutôt sporadique sur le lancement de la série iPhone SE, on ne peut pas dire avec certitude quand le prochain iPhone SE sera lancé. La dernière fois, il a fallu deux ans entre le lancement de l’iPhone SE de deuxième génération et celui de troisième génération.

Cela dit, avec la baisse des ventes de smartphones dans le monde et avec une récession qui menace le monde, ce serait en fait le moment idéal pour Apple de lancer l’iPhone SE 4 quelques mois seulement après le lancement de la série iPhone 14.

