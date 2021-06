La prochaine génération de Microsoft Windows sera dévoilée le 24 juin : tout ce que nous savons jusqu’à présent

03 juin 2021 16:09:07 IST

Microsoft a annoncé qu’il organiserait un événement virtuel le 24 juin à 20h30 IST. L’événement sera abordé par le PDG de Microsoft Satya Nadella et le chef de produit Panos Panay. Comme indiqué lors de la récente conférence des développeurs Microsoft Build, la société dévoilera « la prochaine génération de Windows » lors de l’événement à venir. Il devrait venir avec un nouveau magasin d’applications Windows et une interface utilisateur repensée. Sur le microsite de l’événement, les utilisateurs peuvent ajouter un rappel pour l’événement. Selon un rapport de Windows Central, la nouvelle version de Windows porte le nom de code « Sun Valley ».

Rejoignez-nous le 24 juin à 11 h HE pour le #MicrosoftEvent pour voir la suite. https://t.co/kSQYIDZSyi pic.twitter.com/Emb5GPHOf0 – Windows (@Windows) 2 juin 2021

Selon un rapport de Bloomberg, le logiciel sera accompagné de « modifications de la conception, d’opportunités supplémentaires pour les créateurs et les développeurs via la boutique d’applications Windows et des moyens de créer plus facilement des liens entre les utilisateurs et les communautés qui les intéressent ».

Le rapport de Windows Central suggère en outre que la mise à jour de Windows 10 pourrait être accompagnée d’un menu Démarrer, d’un centre de maintenance, d’un explorateur de fichiers et d’une barre des tâches repensés.

Pour rappel, Microsoft travaillait sur Windows 10X pour les appareils à double écran mais a décidé de publier les éléments visuels de Windows 10X dans la version principale de Windows 10 elle-même.

Un rapport de ZDNet astuces que la mise à jour de Windows 10 pourrait être déployée au second semestre de cette année.

.

