La prochaine comédie de science-fiction Demascus officiellement annulée par AMC

Les annulations sporadiques sont devenues monnaie courante tout au long de l’année écoulée, de nombreux réseaux et grands paquebots mettant en œuvre ces mesures de réduction des coûts. Le vendredi, date limite a annoncé la nouvelle qu’AMC Démasque est le dernier sur le billot, recevant officiellement son avis d’annulation. La comédie de science-fiction d’une demi-heure en six épisodes est réalisée par le dramaturge Tearrance Arvelle Chisholm et les producteurs exécutifs Mark Johnson (Breaking Bad, Better Call Saul) et Kirk Moore (American Crime), qui a également joué le rôle de showrunner de la série. Malheureusement, la nouvelle de l’annulation est survenue après Démasque avait terminé la production, la série devant être diffusée sur AMC et AMC+ cette année.

Démasque suit un personnage éponyme, un homme noir ordinaire de 33 ans en mission de découverte de soi. Il expérimente différentes versions de sa vie en utilisant une technologie innovante dans le domaine émergent de la psychiatrie numérique pour l’aider à trouver son vrai moi. Bien qu’elle soit répertoriée comme une comédie de science-fiction, la série plonge dans la maturation de soi, l’exploration personnelle et la variation des perspectives des hommes noirs à travers des réalités alternatives d’une manière fluide.

Okieriete Onaodowan a dépeint le personnage principal, dirigeant la science-fiction comique aux côtés de Janet Hubert, Caleb Eberhardt, Shakira Ja’nai Paye et Martin Lawrence, qui jouait un rôle récurrent.

Démasque rejoint une liste croissante d’annulations d’émissions AMC, qui font toutes partie des efforts d’AMC pour atténuer les coûts après que le réseau a annoncé son intention de supprimer 400 millions de dollars de programmation l’année dernière. Le thriller à venir Invitation à un feu de joie n’a pas non plus été diffusé, étant annulé pendant la production. Comme Démasque, les deux séries ont été commandées l’année dernière dans le cadre du modèle script-série d’AMC. En outre, Havre lunaire et 61e rue a obtenu la hache lors de leur deuxième saison, AMC annulant sa décision initiale d’aller de l’avant avec les deux séries.





Le showrunner de Demascus s’ouvre sur les annulations soudaines d’AMC

Le showrunner Kirk Moore a pris Twitter hier dans une succession de tweets pour répondre Démasque l’annulation et les efforts de réduction des coûts de l’industrie qui affectent négativement les créateurs. Il a annoncé la nouvelle en utilisant l’article de Deadline avec la légende : « Bienvenue dans l’entreprise. C’est nul. Mais ça se passe PARTOUT.

Selon Deadline, le tweet de suivi maintenant supprimé de Moore incluait : « C’est incroyable que personne ne puisse voir tout le très bon travail que tout le monde a mis dans ce projet en raison de finances et de problèmes indépendants de notre volonté. Il a en outre déclaré que « plusieurs autres facteurs » ont contribué à Démasque fin prématurée, mais ses tweets ont couvert une partie de ce qui s’est passé.

Bien que la série ait été supprimée d’AMC, l’espoir n’est pas entièrement perdu pour le public de voir l’histoire de la science-fiction sur le passage à l’âge adulte. AMC Studios prévoit de vendre le projet, ce qui signifie qu’il pourrait trouver une maison avec une autre société ou un streamer. Sous son tweet d’annonce, Moore était d’accord avec un utilisateur sur ses espoirs d’expédition Démasque autre part.